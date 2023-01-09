النيابة تأمر بدفن فتاة دهسها قطار أثناء عبورها السكة الحديد بالشرابية

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة فتاة في العقد الثاني من العمر، لقت مصرعها دهسا تحت عجلات قطار، وذلك أثناء عبورها من مكان غير مخصص لعبور المشاة أثناء عبور القطار من المكان المخصص له بدائرة قسم شرطة الشرابية، وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع فتاة حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بدائرة قسم شرطة الشرابية.

على الفور أنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وعثروا على جثة فتاة في العقد الثانى من العمر، حيث تبين أن الفتاة لقت مصرعها أثناء عبورها طريق السكة الحديد في وقت عبور القطار، ما عرضها للاصطدام بالقطار، نتج عنه سقوطها على الأرض غير مدركة الوعى، وأن القطار بسبب السرعة التي كان يسير بها لم يتوقف ودهسها تحت عجلاته، وفارقت الحياة في الحال قبل نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

فيما كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث مديرية أمن القاهرة، عدم وجود شبهة جنائية حول حادث مصرع فتاة صدمها قطار الشرابية، وتوصلت التحريات إلى أن الضحية خلال عبورها السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور صدمها القطار، مما أسفر عن مصرعها فى الحال.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بسرعة اعداد وارسال تقرير الصفة التشريحية، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقى، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.