المحطات الارتوازية تضخ مياهها لمواجهة نقص المياه خلال السدة الشتوية بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لمواجهة نقص المياه السطحية بنهر النيل خلال فترة السدة الشتوية والتي تبدأ من 9 يناير الجاري حتى 7 فبراير 2023 من خلال مراجعة صيانة وتشغيل جميع المحطات الارتوازية لتلبية احتياجات المواطنين خلال تلك الفترة.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن هناك 19 محطة مياه ارتوازية تعمل كبديل للمحطات المتأثرة بنقص المياه بنهر النيل والترع وأنه تم تنفيذ سيناريوهات لغلق المحطات المتاثرة وتشغيل المحطات البديلة كما أنه تم اجراء الدراسات الهيدروليكية للقرى المتاثرة بالسدة الشتوية.

وأوضح م. رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة أنه تتاثر بعض المراكز والقرى بمحافظة سوهاج نظرا لانخفاض منسوب المياه بالترع ففى مركز سوهاج تتاثر قرى بلصفورة والصلعا وونينة الشرقية والغربية والمحامدة القبلية وتكون المياه ضعيفة بالادوار الارضية نهاراً وتتاثر الادوار العليا فقط بقري روافع القصير وادفا واولاد نصير ونجع النجار وفى مركز اخميم يتاثر حى الكوثر وقرى السلامونى والصوامعة شرق ونجوع الصوامعة حيث تضعف الضغوط فى الاماكن مرتفعة المنسوب مثل الكوثر والسلمونى ونجوع الصوامعة شرق وتصل المياه للاماكن المرتفعة فى الساعات الليلة وتنقطع او تضعف نهارا وتتاثر مناطق الظهير الصحراوى بالاحايوة وقرية الاحايوة شرق ومصنع البوتجاز وقرية الكولا بالادوار المنخفضة بالمناطق مرتفعة المنسوب مثل الظهير الحراوى ونجع مزيد وتصل المياه للاماكن المتضررة بالساعات الليلية وتضعف او تنقطع نهارا وتتاثر قرية العيساوية شرق بضعف الضغوط فى المناطق المرتفعة وتصل المياه للاماكن المرتفعة في الساعات الليلة وتتاثر المنطقة الصناعية بالأحايوة وعلى المصانع تخزين المياه مع ارسال سيارات مياه نقية للمصانع الملتزمة بسداد فواتير المياه.

وفى مركز جرجا تتاثر منطقة الابعادية ونجع عبد النبي وقرية مزاتا والشيخ جبر وقرية كوم الصعايدة ونجع الطينة بالادوار العليا فقط وتتواجد بالدور الارضي نهارا ويتحسن الوضع ليلا وفى مركز دار السلام تتاثر نجوع مازن شرق في الادوار العليا فقط نهارا وتتواجد ليلا

واكدت مها غازى مدير ادارة الاعلام انه تم الانتهاء من تأهيل وصيانة سيارات مياه الشرب النقية التى يتم الدفع بها في حالة وجود شكاوى من انقطاع او ضعف المياه وذلك لتلبية احتياجات المواطنين المائية مجاناً وأنه يمكن التواصل مع الشركة من خلال الخط الساخن على مدار 24 ساعة على الرقم 125 من أى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg او من خلال صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

الجدير بالذكر أن مراكز طما وطهطا والمراغة وجهينة وساقلتة والبلينا لن تتأثر بالسدة الشتوية لاعتمادها على محطات مياه سطحية كبيرة وان جميع محطات المياه السطحية التي تقع على النيل مستمرة في العمل بكامل طاقتها.