مياه سوهاج تعلن نتيجة اختبارات الحاسب الآلى للمتقدمين للوظائف الإدارية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، نتيجة اختبارات الحاسب الآلى للمتقدمين لوظائف محاسب وأخصائي موارد بشرية وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة ومراقب أمن، والتى أجريت يومى 24 و 25 ديسمبر الماضى .

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأضاف أنه تم اعداد الاختبارات وتصحيحها بواسطة اساتذة متخصصين فى هذا المجال بجامعة سوهاج لضمان شفافية الاختبارات ونزاهتها.

وأشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية، إلى أنه يمكن التعرف على النتيجة من خلال الدخول على موقع الشركة الإلكترونى https://www.scww.com.eg/ والبحث بالرقم القومى.

وأكدت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية، أنه تم فتح باب التظلمات للراسبين بمبنى الخدمات بالدور الارضي بمركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بجامعة سوهاج بمدينة ناصر يومى 15 و16 يناير 2023 وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك بجامعة سوهاج.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج قد انتهت فى وقت سابق من أعمال الاختبارات العملية للمتقدمين لوظائف كيميائى وأخصائي سلامة وصحة مهنية وفنى معمل وسائق وسائق معدات ثقيلة وحرفى وعامل والتى استمرت حتى 22 ديسمبر الجارى.وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إنه تم فى وقتاً سابق إعلان أسماء المتقدمين وتوقيت الاختبارات ومقرات اللجان وذلك بالبحث بالرقم القومى على موقع الشركة الإلكترونى https://www.scww.com.eg/.

وأشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية، إلى أن أعمال الاختبارات العملية أجريت تحت إشراف متخصصين فى المجالات المعلن عنها وأنه تم الاستعانة بممثلين عن شركات مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط وقنا والأقصر خلال أعمال الاختبارات العملية، وذلك لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة لأعمال اللجان، وأنه تجرى أعمال اختبارات للمتقدمين لوظائف أخصائى موارد بشرية ومحاسب وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة ومراقب أمن بجامعة سوهاج، أسفل مجمع المدرجات بمدينة سوهاج الجديدة فى الفترة من 24 إلى 25 ديسمبر 2022.