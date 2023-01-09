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الزراعة تستعرض تقريرا عن أنشطة معمل النخيل خلال الأسبوع الأول من يناير

الإثنين، 09 يناير 2023 09:07 ص
الزراعة تستعرض تقريرا عن أنشطة معمل النخيل خلال الأسبوع الأول من يناير الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة
كتبت ـ أسماء نصار

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استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول أبرز أنشطة المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، التابع لمركز البحوث الزراعية وأفرعه المختلفة، خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري.
 
وقال الدكتور عزالدين جاد الله مدير المعمل، إنه تم خلال الأسبوع الأول من شهر يناير، تنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية لمزارعي النخيل، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، حيث تم الانتهاء خلال هذا الأسبوع من تنفيذ ندوة إرشادية بمحافظة الشرقية، ويوم حقلي بالواحات البحرية.
 
وأشار مدير المعمل، إلى أنه تم تنفيذ ندوة إرشادية تحت عنوان الأجندة الزراعية للفترة الشتوية لنخيل البلح، بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، حيث تناولت المحاضرة عن العمليات الزراعية والفنية التي تجرى على نخيل البلح فى هذا التوقيت من العام ومن أهمها الخدمه الشتوية، وهى إضافة الأسمدة العضوية والفوسفاتية بالمعدلات المطلوبة والتقليم ثم التعفير مكان التقليم وكيفية الوقاية والعلاج من سوسة النخيل الحمراء ومكافحة حشرة دوباس النخيل فى حالة وجودها على الأوراق وكيفية الوقاية من مرض خياس الطلع ومكافحة حشرة النخيل القشرية.
 
وأضاف جاد الله، أن فرع المعمل، بالواحات البحرية، نظم أيضا يوما حقليا لتوضيح أهم الممارسات الزراعية التي تجري علي النخيل خلال تلك الفترة وكيفية معالجة سوسة النخيل الحمراء وبعض الآفات الحشرية التي تصيب الثمار فترة ما قبل الحصاد، كما تم توضيح كيفية مكافحتها باستخدام الطرق الحديثة باستخدام الحقن تحت ضغط مناسب لزيادة كفاءة عمليات العلاج والمكافحة.
 
 

وزارة الزراعة

حشرة دوباس النخيل

سوسة النخيل الحمراء

مركز البحوث الزراعية

الزراعة



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