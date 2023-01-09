اليوم السابع
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الجامعة العربية: إطلاق 2023 عاما للشباب العربى تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسى

الإثنين، 09 يناير 2023 12:55 م
الجامعة العربية: إطلاق 2023 عاما للشباب العربى تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسى الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)

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تم إطلاق عام 2023 عامًا للشباب العربى اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه، مع وزراء الشباب والرياضة العرب، فى مايو 2022

جاء ذلك في مؤتمر صحفى مشترك عقد، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة إن المؤتمر الصحفي المشترك اليوم يأتي في إطار تضافر الجهود نحو الاستثمار الأمثل في الشباب العربى.

واستعرضت السفيرة هيفاء أبوغزالة جهود وزراء الشباب والرياضة العرب لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتبار عام 2023 عاما للشباب العربي، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق حزمة من الأنشطة الشبابية المشتركة بمختلف الدول العربية على مدار هذا العام؛ لتوطيد أواصر العلاقات على المستوى الشعبي ومساعدة الشباب على التصدي للشائعات ومواجهة الأفكار المغلوطة والظواهر السلبية.

 

 


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