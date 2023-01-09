محافظ قنا يطمئن على مصابي حادث انهيار منزل قرية الشعانية

قنا صابر سعيد

زار اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، ضحايا انهيار منزل من طابقين بقرية الشعانية التابعة لمركز نجع حمادي، والذي أسفر عن وفاة رب الأسرة، وإصابة الأم وابنها، وذلك بمستشفى نجع حمادي العام، رافقه عبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

واطمئن محافظ قنا، علي حالة المصابين، مشيرا إلي أنه تم عمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة لهما فور دخولهما المستشفي وتم التأكد من عدم وجود إصابات خطيرة.

ووجه محافظ قنا، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهما لحين تماثلهما للشفاء وخروجهما من المستشفي ، وقدم المحافظ خالص مواساته لزوجة المتوفي، مؤكدا علي توفير كافة الاحتياجات اللازمة للأسرة المنكوبة، موجها بسرعة إنهاء إجراءات تصريح الدفن الخاصة بالمتوفي وتسليم الجثمان لذويه، وكلف رئيس المدينة بمتابعة تلك الإجراءات شخصيا حتي يتم الانتهاء من دفن الجثمان، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وأصدر المحافظ، تعليماته لمسئولي التضامن الاجتماعي بسرعة صرف تكاليف الدفن و الجنازة، وكذلك صرف إعانة التكافل الاجتماعي عقب انتهاء مراسم العزاء

وكان قد لقي شخص مصرعه وإصابة زوجته وابنيهما، في حادث انهيار منزل من الطوب اللبن بقرية الشعانية التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل قديم بقرية الشعانية بنجع حمادي، وأسفر الانهيار عن مصرع الجمال فوزي 45 عامًا، وإصابة زوجته سهير حسن جودة، 40 عامًا، وابنيهما أحمد وزياد.

تتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات