اتحاد العمال: الرئيس السيسى بعث رسائل طمأنة للمواطنين.. وندعم مبادرات العمل الأهلى

كتبت ـ آية دعبس

أكد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن الرئيس السيسي لا يدخر جهدا لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال محمد جبران، القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام ل نقابات عمال مصر ، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي، ساهم بشكل كبير في تنمية المجتمع، ورفع معاناة العديد من الأسر البسيطة، وتوفير احتياجاتهم، مؤكدا أنه مثال يحتذى به في العمل التطوعي لخدمة المواطنين، ومساعدتهم بصورة تليق بالجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع، أن حديث الرئيس السيسي خلال مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي الذي انعقد اليوم الاثنين، اتسم بالمكاشفة للوضع الحالي لكافة قطاعات الدولة، ولكنه أيضا حمل العديد من رسائل الطمأنة للمواطنين، بأن الدولة ومؤسساتها تبذل جهودا مضنية للعمل على نهضة بلدنا وتوفير الرعاية الكاملة للمواطنين، وعدم تأثرهم بالأزمات الحالية للاقتصاد العالمي.

وثمن «جبران»، إدراج التحالف ضمن برامجه توفير فرص عمل، مؤكدا أن استهداف ميزانية 200 مليار جنيه خلال 5 سنوات، سيعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المقدمة، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة جهد التحالف الوطني خلال عام 2023 مراعاة للظروف الحالية، وكذلك وعده بتقديم دعم مضاعف من الحكومة ومن المؤسسات المختلفة.

وأضاف، أن اتحاد عمال مصر، بكافة نقاباته وتشكيلاته داعم لكل مبادرات التحالف ومستعد لتقديم كل أشكال الدعم لخدمة أهالينا من الأسرة الأولى بالدعم، والعمالة غير المنتظمة، والعمل على توفير مظلة حماية اجتماعية وصحية دائمة لهم.

وقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من خلال مؤسساته الشريكة، خدمات خدمية متكاملة للأهالى فى القرى الأشد احتياجا، ولعب دورا هام فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا والمتمثلة فى تقديم العينى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادى.