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أسعار السمك اليوم فى الأسواق.. البلطى الأسوانى ما بين 20 و45 جنيها

الإثنين، 09 يناير 2023 04:00 ص
أسعار السمك اليوم فى الأسواق.. البلطى الأسوانى ما بين 20 و45 جنيها سمك - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار السمك اليوم الإثنين 9 يناير 2023، استقرارا ملحوظا، وسجل سعر البلطى مقاس رقم 1، ما بين 43 جنيهًا و46 جنيها في سوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 37 و41 جنيها، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و45 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 30 و170 جنيها، وقشر البياض ما بين 60 إلى 110 جنيهات.

 

وبلغ سعر البياض الأملس، مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيه، والقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة السويسى من 62 إلى 104 جنيهات، والبرانيس الإسكندرانى 62 إلى 102 جنيه.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 32 إلى 52 جنيها، والمكرونة المجمدة 30 إلى 40 جنيها وسمك موسى 155 إلى 265 جنيها السبيط 110 إلى 230 جنيها، أما الجمبرى الجامبو 350 إلي 450 جمبري مقاس 1 فتراوحت أسعاره ما بين 260 إلي 340 جنيها، والجمبرى مقاس 2  بلغ 150 إلى 260 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 60 إلى 140 جنيها.

 


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