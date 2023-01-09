أسامة ربيع: وسائل الإنقاذ متوفرة طوال 24 ساعة فى قناة السويس وخبراتنا متراكمة

كتب محمد شعلان

أكد الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس ، أن سفينة جلورى لم تجنح فى القناة ولكنها تعطلت والقاطرات سحبتها على جانب القناة حتى جاءت لها أطراف ونقلتها، مشيرا إلى أن موضوع تحريك السفينة استغرق من 3 ساعات إلى ثلاث ساعات ونصف.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أنهم وجهوا أربع قاطرات لتحريك السفينة المتعطلة، قائلا: "عندنا خبرات متراكمة دلوقتي، وعمالة متمرسين في هذه الموضوع بقناة السويس، وطوال الـ24 ساعة لدينا وسائل الإنقاذ وحركة الملاحة جاهزة، ورد الفعل بيكون سريع حتى لا يتفاقم الموقف".

وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أن الظروف الجوية كانت غير ملائمة خلال تحريك السفينة المتعطلة، ولكن نجحنا أن القناة ترجع، بينما قافلة الجنوب ظلت تعمل وحركة الملاحة منتظرة، موضحا أن عرض قناة السويس لا يسمح بوجود سفينتين ولكن سفن متقاطرين، مختتما: "وارد يحصل عطل كهربائي أو في الماكينات للسفن أو الدفة، وما نحصله رسوم للقاطرات".

ونشرت هيئة قناة السويس صورا جديدة توضح انتظام حركة الملاحة بالمجرى الملاحى لقناة السويس، وذلك بعد نجاح الهيئة في قطر سفينة جلورى في مجرى القناة.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة الصب GLORY في الكيلومتر 38 العابرة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من تركيا ومتجهة إلى الصين، حيث يجرى العمل الآن على قطر السفينة العاطلة. للكيلو متر 51 ترقيم القناة.

وأكد الفريق ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

وكانت الهيئة أعلنت أنه تم الدفع بعدد 4 قاطرات تتقدمهم القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن، للتعامل السريع مع الموقف و قطر السفينة بما يسمح باستئناف عبورها بالقناة مرة أخرى حتى توقفها في أقرب نقطة في منطقة البلاح لإصلاح العطل.