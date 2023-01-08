نائب محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار جزئى لمنزل بحى وسط دون حدوث إصابات

جاء ذلك بحضور الدكتور، محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والجهات الأمنية، عدد من الجهات المعنية.



وجه نائب المحافظ، رئيس المدينة، بالتنسيق مع لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط لمعاينة المنزل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقب المعاينة وإعداد التقرير الفني.



وقامت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، بإخلاء المنزل من السكان، وتم فصل التيار الكهربائي والمياه عن المنزل، وبالتنسيق مع أجهزة الأمن تم عمل كردون أمنى من الشرطة حول المكان، حيث تبين أن المنزل قديم ومكون من أربعة طوابق، على مساحة 105 متر.



نائب محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار جزئي لمنزل (1)



نائب محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار جزئي لمنزل (2)



نائب محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار جزئي لمنزل (3)



نائب محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار جزئي لمنزل (4)



نائب محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار جزئي لمنزل (5)