اليوم السابع
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نائب محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار جزئى لمنزل بحى وسط دون حدوث إصابات

الأحد، 08 يناير 2023 07:46 م
نائب محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار جزئى لمنزل بحى وسط دون حدوث إصابات نائب محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار جزئي لمنزل
المنيا - حسن عبد الغفار

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تفقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، مساء اليوم، موقع انهيار جزء من منزل (السلالم الداخلية)، بشارع العزبي حارة سعيد امتداد شارع الفولى بحي وسط مدينة المنيا، حيث لم يسفر الحادث عن أية إصابات، وذلك استمراراً لتنفيذ التكليفات الصادرة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة كافة القطاعات الخدمية، والحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، بجميع مراكز ومدن المحافظة،

جاء ذلك بحضور الدكتور، محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والجهات الأمنية، عدد من الجهات المعنية.

وجه نائب المحافظ، رئيس المدينة، بالتنسيق مع لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط لمعاينة المنزل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقب المعاينة وإعداد التقرير الفني.

وقامت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، بإخلاء المنزل من السكان، وتم فصل التيار الكهربائي والمياه عن المنزل، وبالتنسيق مع أجهزة الأمن تم عمل كردون أمنى من الشرطة حول المكان، حيث تبين أن المنزل قديم ومكون من أربعة طوابق، على مساحة 105 متر.
 
نائب محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار جزئي لمنزل (1)
نائب محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار جزئي لمنزل (1)

نائب محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار جزئي لمنزل (2)
نائب محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار جزئي لمنزل (2)

نائب محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار جزئي لمنزل (3)
نائب محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار جزئي لمنزل (3)

نائب محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار جزئي لمنزل (4)
نائب محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار جزئي لمنزل (4)

نائب محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار جزئي لمنزل (5)
نائب محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار جزئي لمنزل (5)

 


انهيار منزل

مدينة المنيا

حى وسط

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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