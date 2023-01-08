المجنونة الحمرا.. حصاد محصول الطماطم بالمنيا والفدان ينتج 1200 قفص

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع، تقريرا مصورا من مزارع محصول الطماطم بمحافظة المنيا، فى موسم حصاد العروه الشتوى، والتى تزرع منها محافظة المنيا مساحات واسعة على الطريق الصحراوى الغربى، وتعد قرى الظهير الصحراوى الأولى فى إنتاج الطماطم، الذى يتجاوز إنتاجه 1200 قفص بوزن 25 كيلو للقفص الواحد، ويكون يوم الحصاد يوم عيد بالنسبة للمزارعين يجتمع فيه الجميع فى الزرع أثناء عملية الحصاد.

قال على حسن أحد المزارعين من قرية بنى أحمد الغربية التابعة لمركز المنيا، أن الطماطم يتم زراعتها على عروتين، الأولى فى شهر أبريل وتستمر فى الأرض ما يقرب من 90يوما، بينما العروة الثانية تبدأ فى شهر يوليو ويتم حصادها فى أوخر شهر سبتمر.

وأضاف قائلا أعمل فى زراعة الطماطم منذ ما يقرب من 10سنوات، وبداية زراعة الطماطم تختلف عن الأن من حيث الأنتاج والاسعار فى الماضى كان الفدان ينتج من 800إلى 900عداية طماطم بينما اليوم الفدان ينتج مابين 1200إلى 1400عداية بوز 25كيلو للعداية الوحدة، ويكون يوم الحصاد بالنسبة لنا هو يوم عيد خاصة أن الطماطم من المحاصيل التى تحتاج إلى رعاية خاصة.

فيما قال أحمد محمد أحد المزارعين، أن خبرتنا فى زراعة الطماطم جعلتنا نزرع الطماطم بنظام الرى الحديث وهو التنقيط لأن الطماطم يصاب بالامراض فى حال زيادة المياه فى الأرض خاصة الأرض الطينيه، أما الأرض الصحراوية يتم زراعة الطماطم بطريق الرش، لأن الأرض الصحراوية تختلف عن الأرض الطينية.

ولفت أحمد قائلا أن تكلفة شبكة المياه للفدان تصل إلى 7 آلاف جنيه، لكنها تعمل على توفير احتياج الأرض من المياه فقط وتستمر حوالى 3 سنوات فى الأرض، دون الحاجة إلى تركيب شبكات أخرى طوال تلك الفترة.

وأستطرد احمد قائلا أن تكلفة زراعة فدان الطماطم تختلف من أرض إلى أخرى، فالأرض الصحراوية تكلفة الفدان تتجاوز 40 ألف جنيه، بينما فى الارض الطينية تقل حوالى 10 آلاف أى تترواح بين 25 إلى 30 ألف جنيه للعروة، وقال أن زراعة الطماطم تحتاج إلى راعية واهتمام ويتوقف السعر على السوق، لان الطماطم عرض وطلب فى الاسواق وهو من المحاصيل الهامة جدا، وتزرع فى محافظة المنيا بمساحات كبيرة.