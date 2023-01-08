مطران طهطا: العيد هذا العام عيدين عيد الميلاد وزيارة الرئيس السيسى لسوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

قال نيافة الخبر الجليل الأنبا أشعيا مطران طهطا وجهينة وتوابعها، أن العيد هذا العام عيدين العيد الأول هو عيد الميلاد المجيد والعيد الثانى هو عيد تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمحافظة سوهاج، لافتتاح مشروعات تنموية وإنتاجية، ونشكر الله أن أعطى لمصر سلام وفرح بوجود الرئيس السيسى نحن نستبشر خير بزيارته لنا في مطلع العام الجديد وهذه رسالة لكل مسؤل في الدولة للتحرك ومتابعة المشروعات ومتابعة الأعمال المكلف بها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الزيارة تبشر بالخير ونحن دائما نقول أن المسؤلين أمناء على أعمالهم بالرغم المتاعب والصعاب التي تواجهه في عمله، إلا أنه بالرغم من ذلك يؤدى عمله من اجل إسعاده للأخرين فالرئيس السيسى يعمل دائما من اجل إدخال الفرحة والسعادة على الأخرين، وهذا ما حدث في قرية أم دومة من إنجازات ومشروعات ومن خلال لقاء الود والحميمة الذى تم بين الرئيس وأهل القرية والتحدث بأريحية جعل أهل القرية يصفونه بالأخ الأكبر والأب الحنون وهذا الأمر ليس بالغريب على السيد الرئيس.

وقال صاحب النيافة : دائما وكل عيد نصلى من اجل مصر ونصلى من أجل الرئيس بأن تكون مصر في أحسن حال ومن تقدم إلى تقدم وأن يديم عليها الأمن والسلام والرئيس السيسى وضع كل إمكانيات الدولة المصرية من اجل خدمة المواطن المصرى وإنجاز مشروعات تنموية في كل القطاعات الصحة التعليم الطرق والكبارى والكهرباء والشباب والرياضة ومياه الشرب والصرف الصحى والإسكان.

وتابع: أخير ما يحدث في مصر يدعو للتفاؤل يدعو للإطمئنان والرئيس دائما يرجع الفضل للمولى عز وجل ويقول في كل لقاء " بمعونه ربنا" ويعطى الفضل لله وهذا شيء طيب ، وأننا نشكر للرئيس وندعو الله عز وجل أن يحفظ مصر ويحفظ رئيس مصر ويحفظ الجيش والشرطة ويحقق لشعب كل أمانيه في العام الجديد.



مطران طهطا خلال استقباله للمهنئين بعيد الميلاد (1)



مطران طهطا خلال استقباله للمهنئين بعيد الميلاد (2)



مطران طهطا خلال استقباله للمهنئين بعيد الميلاد (3)



مطران طهطا خلال استقباله للمهنئين بعيد الميلاد (4)



مطران طهطا خلال استقباله للمهنئين بعيد الميلاد (5)