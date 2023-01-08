محافظ كفر الشيخ: توفير السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان تخفيض بنسبة 30%

كتب محمد شرقاوى

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، تفاصيل افتتاحات معارض أهلاً رمضان بالمحافظة؛ من أجل توفير السلع بأسعار مُخفضة للمواطنين؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار، وحقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب موجة الطقس السيء.

وقال نور الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، إنه تم افتتاح منفذين «هايبر ماركت» بالمنطقة الشمالية العسكرية؛ لتوفير السلع الغذائية الأساسية بصورة دائمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن السلع التي يتم توفيرها هي: «البيض والسكر والأرز والدقيق، والمواد الغذائية مثل الخضروات والفاكهة، واللحوم والدواجن والأسماك»؛ بتخفيضات من 10% حتى 30%، مشيرًا إلى أن حملات الأجهزة التنفيذية تقوم بمتابعة قرار تطبيق الإعلان عن الأسعار الذي أقره مجلس الوزراء.

وأوضح أن هناك حملات يومية تضبط من 200 إلى 300 حالة مخالفة أسعار السلع على مستوى المحافظة؛ وأبرز هذه المخالفات يتمثل في حجب السلع عن الأسواق أمام المواطنين؛ بقصد رفع سعرها، أو زيادة الطلب عليها، مشيرًا إلى أن المواطنين يشاركون المسؤولين في تقديم المعلومات عن التجار الذين يقومون بعملية حجب السلع.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إلى أن معارض أهلاً رمضان ستشهد توفير كافة السلع الاستراتيجية مثل (الزيت - الفول – اللحوم - الدواجن)، مشيرًا إلى أن السلع ستكون متوفرة لمدة 3 أشهر، وأسعار منتجات اللحوم أقل من محافظة القاهرة من 30 حتى 50 جنيهًا، وبجودة أعلى.

وأشار إلى أن أسعار الأسماك في كفر الشيخ؛ أقل من مثيلاتها في القاهرة بـ 30 جنيهًا، لافتًا إلى أن المخابز ملتزمة بمواصفات رغيف الخبز؛ ومن يخالف التعليمات يتم اتخاذ الإجراءات الرادعة ضده بشكل فوري.

وعن سقوط الأمطار، لفت محافظ كفر الشيخ إلى أن المراكز الساحلية بالمحافظة تتعرض لموجات مختلفة من الطقس، وسرعة الرياح، وانخفاض درجات الحرارة، وسقوط الأمطار الشديدة التي تستدعي، أحيانًا، تعطيل الدراسة، مؤكدًا أنه لا إرجاء للدراسة، غدًا؛ بسبب حالة الطقس.