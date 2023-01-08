محافظ قنا: قافلة طبية للقرى الأكثر احتياجا برعاية مجلس الوزراء والأزهر

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، عن تنظيم قافلة طبية موسعة بالقري الأكثر احتياجاً بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك بالتنسيق بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومشيخة الأزهر الشريف، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بقنا.

وقال محافظ قنا، إن القافلة تستهدف الكشف الطبي المجاني على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً وتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية في التخصصات الطبية المختلفة، ومن المقرر تنظيم القافلة على مدار 4 أيام، تبدأ يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير حتي السبت 4 فبراير القادم.

وأضاف الداودي أن القافلة سوف تضم العديد من التخصصات الطبية مثل "العيون - الجلدية - القلب والاوعية الدموية -- الاطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والاذن - أمراض النساء - الاسنان - الأطراف الصناعية – السمعيات" وذلك علي نفقة الدولة وسيتم توزيع جميع الأدوية بالمجان وإجراء العمليات الجراحية تحت اشراف الاساتذة المختصين.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن التقرير الشهرى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومدى تفاعل واستجابة الجهات الحكومية للشكاوى المسجلة على المنظومة خلال شهر ديسمبر الماضى .

وأوضح التقرير أن محافظة قنا كانت من المحافظات المتميزة فى تلقى الشكاوى وسرعة الاستجابة لها، وتوجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالشكر لجميع المسئولين، الذين يسارعون إلى تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، ويبذلون جهودا كبيرة لحل مشكلاتهم، مؤكدا حرصه على متابعة هذا التقرير بشكل دوري، للتأكد من سرعة التفاعل مع الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المنظومة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء، بالجهود المبذولة من فريق عمل منظومة الشكاوى بمحافظة قنا، في رصد ومتابعة الشكاوى، والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة في كل القطاعات للعمل على حلها.