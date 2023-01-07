محافظ قنا يقرر غلق مخزن غير مرخص ومصادرة محتوياته خلال حملة تموينية مكبرة

قرر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، غلق مخزن غير مرخص، ومصادرة كافة محتوياته بشكل فورى بمنطقة الشئون بمدينة قنا، يتم استغلاله لتنفيذ أعمال الغش التجارى والتدليس، جاء ذلك خلال قيادته لحملة تموينية مكبرة، رافقه خلالها أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، وخالد بهيج نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من مسئولى مديرية التموين.

وقال محافظ قنا، إنه يتم استغلال المخزن فى تعبئة زجاجات خل مجهولة المصدر، وضع ملصقات شركات أخرى على العبوات، مما قد يعرض صحة المواطنين للخطر، فضلا عن ضبط عبوات صلصة، ولوليتا أيس لوسى، منتهية الصلاحية، وضبط 225 كرتونة " بإجمالى 2700 زجاجة، و285 كرتونة خل بإجمالى 3420 زجاجة، و150 كرتونة خل، بإجمالى 1800 زجاجة، بالإضافة إلى 52 بلتة صلصة، بإجمالى 624 بطرمان زنة 320 جرام منتهى الصلاحية، و10 كرتونة لوليتا للأطفال، بإجمالى 600 عبوة منتهية الصلاحية، و2900 كرتونة فارغة لتعبئة زجاجات الخل مطبوع عليها أسماء شركات أخرى.

وأضاف الداودى، أنه تم ضبط مجموعة من المعدات المستخدمة فى تصنيع الخل، شملت 4 تانك فارغ سعة 1000 لتر لكل تانك، و6 آلاف غطاء زجاجات الخل، و22 جركن سعة 25 لتر، منها 7 جراكن ممتلئة خل خام، 10 آلاف ملصق بأسماء شركات أخرى يتم وضعها على كراتين وزجاجات الخل، وعدد كبير من الزجاجات الفارغة، بالإضافة إلى موتور كهربائى قدرة 1.5 حصان، وتم على الفور مصادرة جميع محتويات المخزن، وتحرير محضر لصاحبة بالمخالفة للقانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس لحيازة سلع منتهية الصلاحية والقانون رقم 113 لسنة 1994 الخاص بحظر السلع مجهولة المصدر، وتم اعدام السلع المنتهية الصلاحية، وفى انتظار تقرير معمل مديرية الصحة بشأن مدى صلاحية الخل، وسيتم إعدامه فورا حال إصدار تقرير بعدم صلاحيته.

وكلف محافظ قنا، المسئولين بتشميع المخزن، وإيقاف عمل مرافق المياه والكهرباء عنه، كما كلف مسئولى التموين ومباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية على المحال التجارية، وفحص السلع المعروضة بها، ومصادرة أى سلع تحمل نفس مواصفات السلع المضبوطة بالمخزن، وتحرير محاضر لحائزيها، حفاظا على صحة المواطنين.