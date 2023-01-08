محافظ بنى سويف يفتتح معرض أهناسيا ضمن سلسة "أهلا رمضان".. صور

بنى سويف هانى فتحى

افتتح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف معرض السلع بمدينة أهناسيا، والذي أقامته بالمحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية والتموين، ضمن سلسلة معارض "أهلاً رمضان"، الجاري تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل، وضمن خطة المحافظة للتصدي لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار ، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ باكيات وأقسام المعرض، المقام بجوار الوحدة المحلية لمدينة اهناسيا، الذي يضم 5 باكيات، تضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، اللحوم والخضروات وبيض المائدة ،حيث أثنى المحافظ على المعرض الذي يضم كافة احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية،مشيداً بجودة المعروضات،خاصة وأن أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق ، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية

وأوضح المحافظ أن معرض اهناسيا ،الذي تم افتتاحه اليوم،يأتي ضمن تكليفاته للأجهزة والجهات المعنية خلال الاجتماع الذي عقده "نهاية ديسمبر الماضي"مع أعضاء الغرفة التجارية وممثلى الُشعب بالغرفة،لإقامة معارض ومنافذ بيع في 40 مجلس قروي على مستوى المحافظة، وبيع السلع بأسعار مناسبة للمواطنين ،حيث يشهد "اليوم " افتتاح 5 معارض بالمجالس القروية بمركز اهناسيا (قاي،النويرة،العواونة،ننا،منشأة الحاج)،فيما سيتم افتتاح باقى المعارض والشوادر تباعاً بباقى قرى ومدن المحافظة بواقع 7 معارض رئيسية بالمدن و40 شادراً ومعرضاً على مستوى القرى الأم بالمحافظة،خاصة مع كثرة شكاوى أهالينا في القرى من نقص بعض السلع في القرى بسبب تكلفة النقل مقارنة بالمدن، حيث جاء في مقدمة تلك الأسباب، زيادة تكاليف النقل للقرية

وتبادل المحافظ الحديث مع عدد من المواطنين المترددين على المعرض ، مطمئنا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة ،حيث يشهد المعرض إشرافاً متكاملاً من أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية المعنية ،كالصحة والطب البيطري والتموين بالتعاون مع إدارة التعاون و الوحدة الاقتصادية بالمحافظة ،ووفق ضوابط ترتكز على تنفيذ الاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية، حيث شدد المحافظ على تنظيم الحركة وتجنب الزحام والتكدس في ظل الإقبال المتوقع على المعرض ،فيما أعرب المواطنون عن سعادتهم لإقامة مثل تلك المعارض والتي تحرص المحافظة دائمًا على إقامتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير كافة السلع الأساسية والضرورية واحتياجات المواطنين اليومية بأسعار أقل من السوق تتناسب مع محدودي الدخل.

وأشار المحافظ إلى أهمية التوسع في تنظيم وإقامة تلك المعارض على مستوى المراكز والمدن ، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين ،وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية ، مشيراُ إلى أهمية تجاوب وتعاون المواطنين في الإبلاغ عن محاولات احتكار السلع على الأرقام التي وفرتها المحافظة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين عن الغش التجاري والتلاعب في الأسعار من خلال الأرقام (غرفة عمليات المحافظة 01063329498/ التموين 0822237132/ حماية المستهلك 0157777999)

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من:اللواء سامي توفيق عضو مجلس النواب،المهندس رمضان معوض وكيل مديرية التموين،الأستاذ حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية، ناصر سيف رئيس مركز و مدينة اهناسيا ، الدكتور علاء سعيد مدير إدارة التعاون والوحدة الاقتصادية بالمحافظة ومسؤولى التموين والصحة والطب البيطري والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة.