اليوم السابع
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السبت، 07 يناير 2023 02:57 م
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محافظ بنى سويف يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية بمدينة ناصر

السبت، 07 يناير 2023 02:36 م
محافظ بنى سويف يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية بمدينة ناصر محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المحاور
بنى سويف - هانى فتحى

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تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي لاستكمال إنشاء الحائط الساندة على ترعة الإبراهيمية ضمن أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمدخل الشناوية بمركز ناصر، لخلق محاور مرورية جديدة، تساهم في حل مشكلة التكدس المروري وإعاقة الحركة المرورية بمدخل المدينة، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين وفي إطار خطة المحافظة في هذا المجال  .

واستمع المحافظ لعرض سريع  عن ما تم تنفيذه في الفترات السابقة من أعمال توسعة الطريق وإعادة رصفه وزيادة عرض الاتجاه إلى نحو 12 متر قبل وبعد كوبرى الشناوبة، حيث تتواصل أعمال إنشاء الحائط الساند على الترعة، والتي يتم  تنفيذها تحت إشراف الادارة العامة للري، بطول 225متراً على طريق بني سويف/ الواسطى، باعتماد مالي 5 ملايين جنيه من خطة العام المالي الجاري.

وشدد المحافظ على أهمية تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال، لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، ضمن خطة المحافظة، التي تستهدف أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور والميادين، لتحقيق السيولة المرورية، وإضفاء المظهر الحضاري على مراكز ومدن المحافظة، مع التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من الوحدة المحلية والقطاعات وشركات المرافق والأجهزة الجهات التنفيذية لتنظيم الحركة بمحيط الأعمال بما لايؤثر على حركة السير بالطريق وضمان تنفيذ الأعمال بالمعدلات المطلوبة.

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محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المحاور 

 

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محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المحاور 

 

 


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