محافظ بنى سويف يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية بمدينة ناصر

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي لاستكمال إنشاء الحائط الساندة على ترعة الإبراهيمية ضمن أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمدخل الشناوية بمركز ناصر، لخلق محاور مرورية جديدة، تساهم في حل مشكلة التكدس المروري وإعاقة الحركة المرورية بمدخل المدينة، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين وفي إطار خطة المحافظة في هذا المجال .
وشدد المحافظ على أهمية تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال، لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، ضمن خطة المحافظة، التي تستهدف أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور والميادين، لتحقيق السيولة المرورية، وإضفاء المظهر الحضاري على مراكز ومدن المحافظة، مع التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من الوحدة المحلية والقطاعات وشركات المرافق والأجهزة الجهات التنفيذية لتنظيم الحركة بمحيط الأعمال بما لايؤثر على حركة السير بالطريق وضمان تنفيذ الأعمال بالمعدلات المطلوبة.
محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المحاور
محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المحاور
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