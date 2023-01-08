محافظ أسيوط يتفقد موقع المنزل المنهار ويتابع جهود البحث عن مفقودين.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، موقع المنزل المنهار بحى غرب، وتابع جهود البحث عن مفقودين أسفل أنقاض المنزل، مشيرا الى أن جهود الإنقاذ أسفرت حتى الآن عن إنقاذ سيدة مسنة وفتاة من أسفل الأنقاض، واستخراج 3 جثث من سكان المنزل المنهار، معلناً متابعته المستمرة لجهود الإنقاذ والبحث عن المفقودين أسفل الأنقاض، وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة.

رافقه خلال الجولة اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والعميد علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد واللواء عمر خطاب حكمدار مديرية امن اسيوط ومحمد بشير رئيس حى غرب والنائب محمد حمدى دسوقى عضو مجلس النواب .

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة، يفيد انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلتة التابعة لحى غرب ووجود بعض السكان المفقودين تحت الانقاض وجارى انقاذهم وبناء على تكليفات الوزير المحافظ إنتقل المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والعميد علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمد بشير رئيس غرب ونوابه وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع بالتواجد بموقع الحادث لمتابعة رفع الانقاض وانقاذ سكان العقار وانتشالهم من اسفل الانقاض وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الاغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة انقاذ السكان واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين ، كما فرضت قوات مرور اسيوط كردون امنى حول المكان وسط تواجد قيادات وضباط مديرية أمن أسيوط .

وأكد محافظ أسيوط أن جهود البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض مستمرة، حتى يتم رفع كافة أنقاض المنزل، لافتا إلى أنه فور الإبلاغ بالحادث تم الدفع بعدد 12 سيارة إسعاف و4 سيارات حماية مدنية وسيارات انقاذ برى بالاضافة الى 5 لوادر وسيارات وحدة الانقاذ السريع والحملة الميكانيكية بحى غرب لسرعة رفع الانقاض وانتشال المفقودين من سكان العقار من اسفل الانقاض ، كما تم الدفع بفريق الاغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي لصرف التعويضات العاجلة للمصابين وأسر المتوفيين ،وتم فرض طوق أمني حول المنزل والمنازل المجاورة .

وأشار المحافظ الى الاحصاءات الاولية للحادث تمثلت فى نجاح قوات الحماية المدنية فى إنقاذ فتاة وسيدة مسنة مصابتين باصابات متفرقة من أسفل الانقاض ،كما تم استخراج 3 جثث من سكان المنزل وتم نقل الفتاة والسيدة والجثث الى مستشفى أسيوط العام وجارى تكثيف الجهود للبحث عن مفقودين من السكان.

وقرر محافظ اسيوط تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وتضم فى عضويتها ممثلى مديرية الإسكان، والشئون القانونية لمعاينة المنزل المنهار والعقارات المجاورة وجميع عقارات المنطقة لفحصها ومراجعتها وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها ، كما تم معاينة المنازل المجاورة لبيان سلامتها وعدم تضررها واتخاذ ما يلزم من اجراءات عاجلة وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الاعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.