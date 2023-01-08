ضبط 11 طن أرز بحوزة مزارع وصاحب مخزن بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شنّت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة رئيس مباحث التموين، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، حملات مكثفة بكافة المراكز والمدن، على أماكن تجميع الأرز لدى المزارعين الذين لم يقوموا بتوريد الحصص المقررة عليهم، والمضارب والمخازن وتم ضبط كميات كبيرة من الأرز بمخازن بدون ترخيص لدى المزارعين.

وتمكنت حملة التموين، من ضبط 10 أطنان و950 كيلو أرز شعير بحوزة مزارع من إحدى قرى مركز كفر الشيخ، وصاحب مخزن، حجبهما عن التوريد لبيعها في السوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على المضبوطات بالمضارب المخصصة للتوريد تحت تصرف النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه باستمرار الحملات بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لضبط التجار المخالفين، ومحاربة بيع الأرز الشعير المهرب في السوق السوداء، وبدأ موسم توريد الأرز بمحافظة كفر الشيخ في شهر سبتمبر 2022، حيث تم تجهيز 21 موقعاً بالمدن والقرى بمراكز ومدن المحافظة، لاستقبال محصول الأرز الشعير للعام الماضي، ومازالت أعمال توريد الأرز مستمرة.

جدير بالذكر أنه تمكن رجال مباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط كميات من الأرز الشعير لدى مزارعين بمراكز المحافظة لححبها عن التوريد وبيعها فى السوق السوداء بعيدا عن منظومة وزارة التموين بغرض تحقيق أرباح. وتمكنت حملات موسعة من رجال مباحث التموين بإشراف رئيس مباحث التموين بكفرالشيخ، من ضبط 23.400 طن أرز شعير لدى مزارعين بمراكز الحامول وبيلا والرياض، بغرض حجبها عن التوريد وبيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة المختصة التحقيق.

وكان تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط كمية من الأرز الشعير في مضربين بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. وتمكنت الحملة من ضبط 35 طن أرز في مضربين بدون ترخيص بمركز فوه، لحجبها عن التداول، وبيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وسبق ضبط 131 طن أرز في حملات تموينية بمدن وقرى المحافظة، في مخازن غير مرخصة، لبيعها في السوق السواء، بأسعار مغالى فيها، وتم التحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات على الاسواق، لضبط المخالفين من التجار، ومنع الاحتكار، بالإضافة التفتيش بالمخازن والمضارب، لضبط كميات الأرز، والتي حجبها أصحاب تلك المخازن والمضارب من التداول في الاسواق، بغرض بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.