سبوتنيك: الجيش الروسي يستخدم أقوى مدفع هاون فى العالم ضد قوات أوكرانيا

وكالات

حصلت وكالة "سبوتنيك" على لقطات فريدة تُظهر تشغيل أقوى مدفع هاون 2إس4 "تولبان" ذاتي الدفع في العالم، بمنطقة العمليات الخاصة في أوكرانيا.

ووفق الوكالة الروسية يقوم مشغل طائرة مسيرة بتصحيح إطلاق النار، للهاون الذي يقصف بقذائف من عيار 240 ملم، صممت لتدمير التحصينات والتجمعات الكبيرة من المعدات والقوى العاملة للعدو.

وأضافت "يمكن رؤية إصابات دقيقة على الهدف والانفجارات، مما يؤدي إلى تدمير التحصينات الخرسانية الصلبة للمنشأة العسكرية الأوكرانية".

ولفتت إلى أن "تولبان" هو مدفع هاون ذاتي الحركة وحيد في العالم من عيار 240 ملم، ويصل مدى إطلاق القذيفة التقليدية إلى 10 كم، ويصل مدى إطلاق القذيفة النشطة إلى 20 كم.