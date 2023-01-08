اليوم السابع
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رئيس مدينة أشمون يتابع أعمال الإنشاءات بمجمع المواقف النموذجى.. صور

الأحد، 08 يناير 2023 12:53 م
رئيس مدينة أشمون يتابع أعمال الإنشاءات بمجمع المواقف النموذجى.. صور جانب من الإنشاءات
المنوفية - محمد فتحى

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أجرى خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، جولة لتفقد أعمال الإنشاءات الخاصة بإقامة موقف عمومي للسيارات على أرض سوق المواشي القديم بمدينة أشمون، والذي يتم إنشاءه علي مساحة حوالي 3 أفدنة، والذي يتم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء والنهوض بكافة المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار أعمال التدعيم لكافة المشروعات التي تمس حياة المواطنين بمختلف القطاعات للارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم للأفضل.
 
وأشار النمر إلى أنه تم الاستفادة من هذا الموقع بعد نقل السوق إلي مكان بديل خارج الكتلة السكنية لإقامة هذا المشروع الخدمي إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون .
 
وأكد النمر أن الهدف من إقامة مجمع نموذجي جديد للسيارات بأشمون جاء للقضاء علي المواقف العشوائية والحد من الازدحام وتقليل التكدس وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.
 
جانب من الإنشاءات (1)
جانب من الإنشاءات (1)

جانب من الإنشاءات (2)
جانب من الإنشاءات (2)
 
 
 

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