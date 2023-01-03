رئيس مدينة أشمون : تحرير 815 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة 

أكد المهندس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون أنة بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون بقيادة أيمن الشرقاوي مدير عام الإدارة فقد تم شن عدة حملات تموينية علي الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بقري مركز ومدينة أشمون خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022، وقد أسفرت هذه الحملات عن تحرير عدد 815محضر متنوع منهم تحرير 470 محضر للمخابز، وتحرير 190محضر جنحة أسواق عدم إعلان الاسعار - وحيازة سلع مجهولة المصدر - مزاولة نشاط بدون ترخيص - وحيازة سلع مدعمة بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار تكثيف الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة علي المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز.

وخلال الحملات التموينية علي المخابز بأشمون فقد تم تحرير عدة مخالفات أسفرت عن تحرير عدد 110محضر مخالفة مواصفات ، 130محضر مخالفة نقص وزن ،160محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل ، 105محضر عدم نظافة أدوات العجين ، و51 محضر إستيلاء علي 91شيكارة دقيق بلدي مدعم ، وتحرير عدد 115 محضر مخالفة عدم إعطاء بون الصرف ، وتحرير 3 تحميع 9شيكارة ،وتحرير 141مخالفة أخرى متنوعة .

ومن جانبة أكد النمر أن الحملات علي الأسواق مستمرة بالمركز والمدينة لضبط وإحكام الرقابة علي الأسواق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين وتحقيق الصالح العام .