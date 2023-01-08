رئيس جامعة حلوان يشهد تحكيم مشروعات طلاب قسم عمارة بكلية الفنون الجميلة

الدكتور السيد قنديل: أعمال طلاب عمارة تتسم بإعادة استخدام الخامات وتدويرها والحفاظ على البيئة واستدامتها شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان تحكيم مشروعات طلاب الفرقة الثانية لقسم العمارة لمادة نظريات العمارة وذلك بحضور الدكتورعمرو سامي عميد الكلية والدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة فاطمة عبدالرحمن وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد حسني رضوان وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وتحت إشراف الدكتور ياسر السيد المشرف على المشروعات وأستاذ المادة.

وأعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن سعادته بالأعمال الفنية الإبداعية لطلاب كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان حيث تعد ترجمة لجميع المهارات التصميمية والمعمارية المكتسبة خلال فترة الدراسة كما أنها تتسم بإعادة استخدام الخامات وتدويرها والحفاظ على البيئة واستدامتها، وقد أشاد رئيس الجامعة بمشروعات الطلاب والتي حملت أفكار جديدة لإستغلال وإعادة تدوير مخلفات الطبيعة.

ووجه رئيس الجامعة للطلاب رسالة قال فيها : إن قيمة أى بلد بشبابها عندما يستخدمون طاقتهم بالتعاون والحب والإحترام، وبهذا تبنى الأوطان ونحن نحتاج لكل فكرة جديدة لتقدم الوطن الذي هو ملك لنا جميعًا ، كما أشاد سيادته بمشروعات الطلاب وقدم لهم الشكر والتقدير على مجهودهم فى الإبداع وروح التعاون بينهم، وقدم الشكر والتقدير لقيادات الكلية الحكيمة الممثلة فى عميد الكلية والسادة الوكلاء والسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية والذين يحرصون على تقديم كل الدعم لطلاب الكلية، وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن الطلاب قدموا أعمال إبداعية بعد أن قاموا بلمسات فنية لتحويل كل ما هو محيط بهم من البيئة الي أعمال فنية مميزة.

وأشار الدكتور عمرو سامي عميد الكلية أن الطلاب قدموا مشروعات تستخدم أدوات مستدامة وبتكلفة أقل وبمواد تحافظ على سلامة البيئة، وتم استخدام الخشب وتم التربيط بالحبال وعمل إعادة تدوير للمواد لإنتاج وعمل تدوير للخامات لتقديم منتج يصلح للاستخدام، كما تم استخدام الاستنسيل بألوان مختلفة وتم عمل زخرفة بالألوان والحبال وتم عمل منتجات تم توظيفها مع مراعاة الشكل الجمالي.

وأوضحت الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه يجب أن نقوم بتدريب الطلاب على أساسيات إعادة التدوير، إذ يبتكرون روائع فنية باستخدام مواد معاد تدويرها ويتعرفون من خلالها على قيمة الاستدامة وإعادة التدوير وهي من المواضيع المهمة التي يجب أن نقدمها للطلاب، لا سيما وأنها مرتبطة بموضوعات المنهج الدراسي وتوعية الطلاب بأهمية إعادة التدوير لتحقيق الهدف المرغوب في الحفاظ على الموارد البيئية.

وأشارت الدكتورة فاطمة عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الكلية تهتم بتخريج طالب مبدع وموهوب يتوافق إمكانياته ومهاراته مع سوق العمل من خلال اهتمام الكلية بالتطبيق العملي للطلاب بالفرق المختلفه ليواكبوا متطلبات واحتياجات المجتمع المحيط.

وتضمنت المشروعات ( 18 )مجموعة، كل مجموعة تتكون من ( 20) طالب .

وجاءت فكرة المشروعات المقدمة من الطلاب عبارة عن:

- ماكت سكيل 1:1 هدفة الأساسي هو عمل ستراكشر مع تجربة النظم الانشائية المختلفة ومميزات وعيوب كل نظام مع إستخدم خامات مختلفة من الخشب والزجاجات والكرتون والبامبو .

- التجربة الانشائية بعمل إعادة تدوير للزجاجات والماكت على شكل موجة البحر للتوعية بخطر البلاستيك على البحار والمحيطات .

- ماكيت يحقق الاستدامة تم بناءه من الخيزران (Bamboo) وهى خامة محلية مزروعة في مصر والماكيت له ثلاثة مخارج مبني بنظام الدعامات وعلى شكل حرف V .

- هيكل منحنى راسي يعتمد في ثباته على نفسه لتشكيل ممر ويغطي مساحات كبيرة بإستخدام مواد البناء تم بناءه من الكرتون المقوى لسهولة نقله وتركيبه

- تثبيت النظام الإنشائي ( frames ) عن طريق الحبال فقط ، هاند ميد مع إستعمال إجزاء الكراسي الغير مستغلة بالكلية وإعادة تدوير و عمل مقاعد صالحة للإستخدام و الجلوس داخل التغطية الخاصة بالمشروع .

- نصف قبة shell structure والنص القاني ارشات تينشن سيستم من المثلثات بها فتحات لدخول الإضاءة كما تصلح كأماكن للجلوس .

- ماكت مميز بجانب بالتجربة الإنشائية مع عمل إعادة تدوير للزجاجات بإستخدام ( 1200 ) زجاجة على شكل موجة البحر للتوعية بخطر البلاستيك على البحار والمحيطات وكان أقل ماكت تكلفه يشبه shell structure مع جزء مرفوع ب tension لعمل شكل الموجة .

وفى ختام اللقاء حرص الطلاب علي إلتقاط الصور التذكارية مع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والعمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب إتحاد الكلية.