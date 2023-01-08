حلف الناتو يرفض طلب صربيا بنشر قوات فى كوسوفو وسط توترات بين البلدين

كتبت: هناء أبو العز

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن حلف شمال الأطلسي رفض طلب بلغراد نشر 1000 فرد من قوات الأمن والجيش الصربي في كوسوفو وسط التوترات المتزايدة بين البلدين.

وفي مقابلة مع التلفزيون الصربي، قال فوتشيتش إن بعثة الناتو في كوسوفو أعلنت في رسالة رفض "أنهم يعتقدون أنه لا توجد حاجة لعودة الجيش الصربي إلى أراضي جمهورية كوسوفو ".

وفي ديسمبر، طلبت بلغراد إذن الناتو بنشر قوات في كوسوفو المجاورة بعد سلسلة من المواجهات العنيفة بين سلطات كوسوفو والصرب المقيمين في المنطقة الشمالية من البلاد.

وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا في عام 2008 ، بعد عقد من حرب 1998-1999 التي قصف فيها الناتو يوغوسلافيا (التي تضم صربيا والجبل الأسود) وسط أعمال عنف عرقية ضد ألبان كوسوفو، واعتبارًا من عام 2014 ، كان هناك حوالي 10000 صربي يعيشون في كوسوفو ، كثير منهم عارضوا استقلالها عن صربيا.

ويسمح قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في يونيو 1999 بنشر أفراد عسكريين صربيين في مناطق حساسة مثل الكنائس والأماكن ذات الأغلبية الصربية ، بشرط أن توافق قوة كوسوفو على الانتشار.

وتأتي مقابلة فوتشيتش ساخنة في أعقاب إطلاق النار على شابين من الصرب ، على يد جندي كوسوفو خارج الخدمة ، حسبما ورد ، في بلدة شتربتشي بجنوب كوسوفو يوم الجمعة، وأدان مسؤولو كوسوفو الهجوم.