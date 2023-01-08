ترشيح أمين عام حلف الناتو لجائزة نوبل للسلام لدوره في حرب روسيا وأوكرانيا

كتبت: هناء أبو العز

وكتب النائب كريستيان تيبرينج جيدي على صفحته على فيسبوك ، وهو ممثل الحركة الشعبوية المناهضة للهجرة :"يستحق ستولتنبرج الجائزة لعمله النموذجي كأمين عام لحلف الناتو في وقت صعب للحلف: وهو الهجوم الوحشي وغير المبرر ضد دولة مجاورة مسالمة" .

وأضاف كريستيان، أن رئيس الوزراء النرويجي السابق ورئيس حلف شمال الاطلسي أدرك منذ اللحظات الأولى جدية وأهمية العدوان الروسي لجميع الدول التي يرتكز حكمها على الديمقراطية والحريات .

ويحق لعشرات الآلاف من الأشخاص (برلمانيون ووزراء من جميع البلدان ، وحائزون سابقون للجائزة ، وبعض أساتذة الجامعات ، وما إلى ذلك) تقديم ترشيح لجائزة نوبل للسلام، و الموعد النهائي لتقديم الترشيحات هو 31 يناير ، مع إتاحة الفرصة للأعضاء الخمسة في لجنة نوبل لإكمال القائمة بمقترحاتهم الخاصة في اجتماعهم الأول، و سيتم منح جائزة نوبل في أوائل أكتوبر.

وتبقى قائمة المرشحين سرية بشكل عام ، ولكن يمكن للرعاة الإعلان علنًا عن هوية مرشحهم

وبحسب وصية رجل الصناعة، ألفريد نوبل، مخترع الديناميت ومؤسس جوائز نوبل، فإن الجائزة يحصل عليها من فعل الكثير أو أتى أفضل ما يمكن لنشر الوئام بين الدول وساهم في دعم ونهضة منتديات السلام.

ويحصل الفائز على ميدالية وشهادة تكريم وعشرة ملايين كرونة سويدية ما يعادل 1.1 مليون دولار

فيما قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، إن لجنة جوائز نوبل ستفقد بشكل نهائي وتام ما تبقى من هيبتها، إذا حصل الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج على جائزة نوبل للسلام، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف بوشكوف، الذي يترأس لجنة السياسة الإعلامية بمجلس الاتحاد الروسي: "يالها من خطوة مثيرة"، مشيرا إلى دور الناتو كأكبر حلف عسكري في العالم في شن الحروب ضد ليبيا وأفغانستان، وكذلك مشاركته الفعالة في النزاع في أوكرانيا.