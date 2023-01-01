كوسوفو تطلب زيادة انتشار قوات حلف "الناتو" على أراضيها

قال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، اليوم، إن بريشتينا تعتزم زيادة انتشار الأفراد العسكريين من حلف "الناتو"، من أجل تعزيز السلام والأمن في غرب البلقان.

وذكر كورتي في مقابلة مع محطة "ويلت" الألمانية: "الزيادة الكبيرة في عدد جنود الناتو والمعدات العسكرية، ستعزز الأمن والسلام في كوسوفو وفي جميع أنحاء منطقة غرب البلقان".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جمهورية كوسوفو المعترف بها جزئيا تعمل حاليا على زيادة الإنفاق الدفاعي وعدد جنودها في الخدمة والاحتياطيين، مضيفًا: "زيادة عدد الجنود ضمن قوة الناتو لحفظ السلام ستدعم جهودنا الدفاعية".

وذكرت المحطة أن قوة حفظ السلام الدولية بقيادة "الناتو" فى كوسوفو يشارك فيها نحو 3800 جندي منتشرين في البلاد، بما في ذلك 70 جنديا من ألمانيا، مضيفةً أنه يمكن إرسال ما يصل إلى 400 فرد عسكري ألماني إلى كوسوفو بقرار من البوندستاج، البرلمان الاتحادي الألماني.

ولا يزال الوضع متوترا في كوسوفو وميتوهيا، ففي 10 ديسمبر، بدأ الصرب شمالي كوسوفو في إقامة حواجز احتجاجا على اعتقال العديد من ضباط الشرطة الصرب من قبل سلطات كوسوفو بسبب مزاعم جرائم حرب وإرهاب يعود تاريخها إلى نزاع 1998-1999.