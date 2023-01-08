تفاصيل العمل فى كورنيش النيل والممشى الشرقي ومشروع كورنيش البر الغربي بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كشف محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، عن تفاصيل العمل فى مشروع تطوير كورنيش النيل العلوي والسفلي بالمدينة لخدمة حركة السياحة والمواطنين، حيث تم الانتهاء خلال الفترة الماضية من تنفيذ 100% من العمل فى خطة تطوير الكورنيش.

ويضيف نائب محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه بجانب عمليات تطوير كورنيش النيل الشرقي، تم البدء مؤخراً فى أعمال تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء كورنيش بمدينة القرنة بالبر الغربي، على غرار كورنيش النيل بمدينة الأقصر وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بالمواطنين وحركة السياحة، وضمن خطة الحكومة للتوسع في إنشاء منتزهات وحدائق، واستمراراً لجهود محافظة الأقصر في خلق متنفسات جديدة وحديثة بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة.

وأوضح محمد عبد القادر خيرى، أن الكورنيش الجديد بالبر الغربي سيكون تحفة فنية فريدة من نوعها تتماشى مع تاريخ وحضارة الأقصر، حيث سيتم إنشاء الكورنيش وفقاً لأحدث الطرازات الحديثة، ليكون ممشي ومزار سياحي عالمي يخدم المواطنين وحركة السياحة ويعد متنفساً فريداً لأهالى الأقصر، حيث أنه سينفذ المشروع الجهاز المركزي للتعمير خلال 6 أشهر، ويشمل المشروع تطوير أماكن رسو العبارات واللنشات السياحية، وسيضم ممشى على غرار ممشي أهل مصر بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم أيضاً متنزهات وحدائق ترفيهية للتريض بمسطح 5 آلاف متر، كما يتضمن المشروع إنشاء ساحات انتظار للسيارات، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية.

وشدد نائب محافظ الأقصر، أنه من المقرر أن يتم مراعاة فى أعمال إنشاء الكورنيش الجديد تطبيق الهوية البصرية للمحافظة، وذلك إمتزاجاً بالحضارة القديمة، ويوازي كورنيش البر الغربي كورنيش النيل بالبر الشرقي ومعبد الأقصر ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط، وتتفرع منه مسارات لخدمة الحركة السياحية بالبر الغربي.

كما يجرى العمل فى مشروع تطوير الممشى السياحى بمحافظة الأقصر، حيث تم عمل شبكة خاصة بالصرف للمراكب النيلية بطول الكورنيش تتكون من 7 بيارات فرعية، وعمل شبكة خاصة بالحريق بطول الكورنيش تتكون من عدد 12 عسكرى حريق و صناديق حريق مزدوجة، وتطوير واجهات المحلات التجارية الموجودة بالممشى حيث انه تم استخدام الحجر الهاشمى الهيصم لعمل تحديد للواجهات بالحجر المفرغ ،عمل لافتات بتصميم خاص لها يحمل طابع الهوية البصرية CNC ، وعمل جداريات من رسومات الفنون الجميلة تعتمد فكرتها على الدمج بين الخط العربى بمجموعة من أشكاله المختلفة.

كما تم تشطيب الأرضيات بإجمالى 14500 متر مسطح، بإستخدام الرخام التريستا والجرانيت الأسود الأسوانى والخرسانة المطبوعة والبازلت الأسود، وعمل أحواض زراعات تحتوى على أشكال وأنواع متعددة من الزراعات ذات طابع جمالى مميز، وعمل أعمدة لتثبيت أعمدة الإنارة تحمل طابع الهوية البصرية وإضافة سلات مهملات للحفاظ على النظافة، وذلك نسبة التنفيذ الكلية للممشى حوالى 75 %.



أعمال الصيانة والإصلاحات بمراحل كورنيش النيل



أعمال تطوير الممشى السياحى بكورنيش النيل



العمل فى كورنيش النيل والممشي الشرقي بالأقصر