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"هنشترى بكام النهاردة".. سعر الخضراوات فى الأسواق بتعاملات السبت 7 يناير 2023

السبت، 07 يناير 2023 08:00 ص
"هنشترى بكام النهاردة".. سعر الخضراوات فى الأسواق بتعاملات السبت 7 يناير 2023 سوق خضار
كتب إسلام سعيد

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تواصل أسعار الخضراوات في الأسواق، اليوم السبت 7  يناير 2023، استقرار أغلب الأصناف، ويتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 إلى 4 جنيهات، والبطاطس 4 إلى 7 جنيهات، والبصل 4 إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 5 إلى 6 جنيهات، في حين تشهد الاسواق توافر معروض ضخم وقوي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات.
 
وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5.5 جنيه، والفاصوليا 5 إلى 7 جنيهات، والباذنجان البلدي 4.5 إلى 6.5 جنيه والباذنجان الرومي 3 إلى 5 جنيهات والباذنجان الأبيض 3.5 و 5 جنيهات والفلفل الرومى 6 إلى 9 جنيهات والفلفل الصوب 7 إلى 10 جنيهات والفلفل الألوان 12 إلى 20 جنيها.
 
وفي سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 6 إلى 10 جنيهات وبلغ الخيار 4 إلى 5 جنيهات للصوب والخيار البلدي 3.5 إلى 4.5 جنيه والبامية 16 إلى 20 جنيها والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.
 
وبلغ سعر الثوم 8 إلى 14 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس 6 إلى 10 جنيهات والكابوتشي 5 إلى 8 جنيهات والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.
 
 
 

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