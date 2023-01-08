السياحة والآثار: رقمنة أكثر من 14 مليون ورقة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية

كتب محمد أسعد

وكشفت الوزارة في تقرير صادر عنها أنه في مارس الماضي، تم الانتهاء من ميكنة المرحلة الأولى من خدمات الإدارة المركزية للفنادق والمحال والأنشطة السياحية.، وفي أبريل تم إصدار أول نسخة من النشرة الشهرية الإليكترونية لوزارة السياحة والآثار.

ومن ضمن الإنجازات التي تمت في إطار خطة التحول الرقمي وصل عدد المواقع الأثرية والمتاحف المتصلة بمنظومة التذاكر الإليكترونية إلى 29 موقع، وفي يوليو الماضي تم الانتهاء من إعداد تطبيق إليكتروني للهواتف المحمولة يستخدم في الأغراض الترويجية للسائحين.

كما أطلقت وزارة السياحة والآثار الموقع الإليكتروني الرسمي الخدمي لها، وهو أول موقع إلكتروني يتم إطلاقه للوزارة بعد دمج حقيبتي السياحة والآثار في وزارة واحدة، وكذلك أول موقع إلكتروني رسمي خدمي لوزارة السياحة منذ سنوات عديدة، كما تم الانتهاء من تطوير الموقع الإلكتروني الترويجي الجديد.