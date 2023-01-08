السويد تخاطر بإغضاب الاتحاد الأوروبى وتسمح لصيد 75 ذئبًا خلال شهر

كتبت: هناء أبو العز

شرعت السويد في أكبر عملية صيد للذئاب في تاريخها الحديث ، مما أثار ردود فعل سلبية من قبل دعاة حماية البيئة والمخاطرة بخوض معركة قانونية مع بروكسل.

وسمحت عملية الصيد التي وافقت عليها الحكومة، والتي بدأت اليوم الاثنين وتستمر لمدة شهر، للصيادين بإطلاق النار على 75 ذئبًا في عدة مناطق في محاولة لتقليل التهديد الذي يُزعم أنهم يشكلونه على المزارعين والماشية والسكان.

واستنفر القرار عددًا من العلماء والمنظمات غير الحكومية ، بحجة أن الإعدام يهدد بقاء الأنواع المعرضة للخطر .

ويشير البعض أيضًا إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه المجادلة لصالح حماية الأنواع البرية في أجزاء أخرى من العالم بينما يقضي على الحيوانات المفترسة في المنزل.

وتعد أعداد الذئاب في السويد هي الأكبر على الإطلاق ولكنها أقل بكثير من تلك الموجودة في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى، و يوجد في إيطاليا حوالي 3300 ذئب ، وبولندا حوالي 1886 ، وفرنسا هي موطن لـ 783.

ووفقًا لوكالة حماية البيئة السويدية ، يحتاج عدد الذئاب في البلاد إلى البقاء فوق 300 نوع حتى يتم اعتبار الأنواع في حالة حفظ مواتية وفقًا لقوانين الاتحاد الأوروبي .

فيما تصر ستوكهولم على أن ذبح الذئب، وهو الأكبر منذ استئناف الصيد المرخص له في عام 2010 - يمثل مشكلة أمنية ولا يخالف قواعد الحفظ،كما شددت الحكومة العام الماضي على تراجع القبول العام بضرورة حماية الذئاب.

وأصدر البرلمان الأوروبي في الشهر نفسه قرارًا تضمن دعوة لخفض مستوى حماية الذئاب - وهو أمر كان المزارعون وملاك الأراضي والصيادون يضغطون عليه بشدة، بحجة أن تشريعات الطبيعة في الاتحاد الأوروبي كانت ناجحة للغاية، في حماية آكلات اللحوم الكبيرة مثل الذئاب.

وأرسلت المفوضية مرتين تحذيرات رسمية إلى السويد بشأن عمليات إعدام الذئاب ، وهي الخطوات الأولى لإجراءات الانتهاك لكنها لم تصل حتى الآن إلى حد إحالة الدولة إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2015 ، جادلت المفوضية بأن تجمعات الذئاب السويدية "لم تصل إلى المستوى الذي يضمن الحفاظ على الأنواع" وأنه من خلال السماح بالصيد المرخص ، أنشأت السويد "ممارسة منهجية تنتهك" قانون الاتحاد الأوروبي للحفظ.

وردا على المطاردة الحالية ، قال مسؤول في المفوضية "قضية التعدي لا تزال مفتوحة ونحن نراقب الوضع عن كثب".