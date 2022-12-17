اليوم السابع
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السبت، 17 ديسمبر 2022 05:46 م
أكرم القصاص
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على هامش مشاركتها فى اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى بمونتريال:

وزيرة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الألبانية فى عدد من المجالات البيئية المختلفة

السبت، 17 ديسمبر 2022 05:10 م
وزيرة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الألبانية فى عدد من المجالات البيئية المختلفة وزيرة البيئة والسيدة ميريلا كومبارو وزيرة السياحة والبيئة بدولة ألبانيا

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• د. ياسمين فؤاد: مذكرة التفاهم بين مصر وألبانيا تعزز العلاقات الودية بين البلدين وتدعم أواصر التعاون البيئى

 

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيدة ميريلا كومبارو وزيرة السياحة والبيئة بدولة ألبانيا مذكرة تعاون فى مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة؛ بهدف تعزيز العلاقات الودية بين البلدين والعمل وفقًا للتشريعات الوطنية لكل دولة ومبادئ القانون البيئى الدولى وبالتنسيق مع الوزارات التنفيذية الأخرى بالإضافة إلى العمل على تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا وذلك ضمن اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى والذى يعقد بمدينة مونتريال خلال الفترة من ٧ إلى ١٩ ديسمبر، برئاسة الصين الرئيس الحالى للدورة 15 من المؤتمر.
 
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مذكرة التفاهم بين الطرفين تضمنت التعاون فى مجالات كلاً من التنوع البيولوجى والمحميات، السياحة البيئية، إدارة المناطق الساحلية.، تغير المناخ، التلوث البحرى وإدارة الكوارث ،المراقبة البيئية فى مجال الهواء والماء.
 
وأشارت وزيرة البيئة إلى الأنشطة التى سيتم تنفيذها فى إطار مذكرة التفاهم، حيث سيتم عقد مجموعة من الندوات وورش العمل والاجتماعات المنظمة بشكل مشترك والتى يحضرها العلماء والخبراء وصناع القرار وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين من كلا الجانبين، كما سيتم تبادل زيارات الخبراء والوفود والمتدربين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص فى كلا البلدين فى عدد من المجالات البيئية.
 
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيدة ميريلا كومبارو وزيرة السياحة والبيئة بدولة ألبانيا

الدكتورة ياسمين فؤاد

وزيرة البيئة

التنوع البيولوجي

الاستثمار

المحميات الطبيعية



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