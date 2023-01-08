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"الداودي" يفتتح معرض "أهلا رمضان" في مدينة قنا بأسعار مخفضة.. صور

الأحد، 08 يناير 2023 04:59 م
"الداودي" يفتتح معرض "أهلا رمضان" في مدينة قنا بأسعار مخفضة.. صور معرض اهلا رمضان
قنا صابر سعيد

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افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، معرض " أهلا رمضان " لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة بميدان الساعة بوسط مدينه قنا، ضمن سلسة "أهلا رمضان" التي تم تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، رافقته النائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب،  وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومحمد شوقي رفاعي، رئيس الغرفة التجارية وعدد من القيادات التنفيذية.

تفقد محافظ قنا، أقسام المعرض الذي يضم كافة احتياجات الأسرة من السلع التموينية والأساسية، بأسعار مخفضه وتنافسية عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.

وتابع محافظ قنا، حركة البيع والشراء بمعرض الملابس الجاهزة ومستلزمات المنزل الحديث والذى نظمته أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن، ويضم أدوات منزلية ومستحضرات تجميل وملابس رجالى وأطفالي ونسائى، بأسعار تنافسية.

وتفقد محافظ قنا، منفذ بيع اللحوم التابع لمشروعات الأمن الغذائي، الكائن بشارع 23 يوليو بوسط مدينة قنا، للإطمئنان على جودة اللحوم وتوافرها بالمنفذ بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن تلك المنافذ يتم تزويدها بعجول وأبقار من مزارع التسمين التابعة لمشروعات الأمن الغذائى للمحافظة، ويتم بيعها للمستهلك بسعر مخفض 120 جنيه للكيلوجرام.

السلع الغذائية
السلع الغذائية

 

المحافظ يتفقد السلع
المحافظ يتفقد السلع

 

المعرض
المعرض

 

معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان

 

 


معرض اهلا رمضان

معارض قنا

محافظ قنا

اخبار قنا



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