وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها، تحت عنوان "السيسي يطمئن المصريين من داخل كاتدرائية "ميلاد المسيح": لو هعمل حاجة هقول لكم.. ولا تسمعوا من أي أحد غير مسؤول"- أن الرئيس السيسي أعرب عن أمنياته أن يكون هذا العام عام خير وأمان على مصر والعالم كله، موجها كل التقدير والاحترام والاعتزاز إلى قداسة البابا تواضروس ولجميع الحاضرين جميعا، مضيفا أن "هذه مناسبة جميلة وسعيدة ونحن شعب واحد ولا يوجد أي شكل من أشكال الفرقة بيننا".



ونقلت الصحيفة قول الرئيس السيسي "إن في كل مرة يستمع لحديث لقداسة البابا وفي الكتاب الذي صدر عن قداسته مؤخرا دائما يجد الحكمة"، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طمأن الشعب برسالة مهمة قائلا "أرى الناس قلقانة، ولكني أطمنكم، إننا لا نخفي شيئا عليكم وخلال كل مناسبة نطالب بعدم السماع من أي أحد غير مسؤول".