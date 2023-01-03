"الأوقاف" تفتتح الدورة المتكاملة للأئمة والواعظات بأكاديميتها الدولية الإثنين المقبل

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق الدورة المتكاملة "الدفعة السادسة" فى أكاديمية الأوقاف الدولية ، لـ 85 إماما وواعظة يوم الإثنين المقبل، في إطار دور أكاديمية الأوقاف الدولية في التدريب والتأهيل المستمر.

ولفتت وزارة الأوقاف، إلى أن الأكاديمية تستقبل المتدربين والمتدربات مساء الأحد المقبل ويحاضر فيها نخبة متميزة من العلماء والمفكرين.

وفى سياق متصل أكدت الوزارة أوه في إطار استمرار خطة الوزارة في التدريب والتأهيل المستمر وتنمية مهارات وقدرات العاملين بوحدات الموارد البشرية لتمكينهم من تطوير العمل إداريًا وماليًا وقانونيًا، تعقد فعاليات برنامج الموارد البشرية لـ 60 إداريًا يوم الاثنين المقبل، وحتى الثلاثاء 10 يناير الجارى، بمركز التدريب الرئيسي بمسجد النور بالعباسية.

جدير بالذكر أن الدورة تؤهل لإكساب مهارات تطبيق اللوائح الخاصة بالأعمال المنوطة بهم، ويحاضر فيها نخبة متميزة من المتخصصين في الموارد البشرية.