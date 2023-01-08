إعصار "القنبلة" يقطع الكهرباء عن 500 ألف منزل في كاليفورنيا الأمريكية

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ذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية أن عاصفة إعصار القنبلة التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا الأمريكية تركت أكثر من 500 ألف منزل دون كهرباء حتى صباح اليوم الأحد.

ووفقا لموقع "باور أوتاجي" المختص بجمع وتسجيل بيانات انقطاع التيار المباشر من المرافق في جميع أنحاء العالم، فإن التيار الكهربائي انقطع عن حوالي 528 ألفا و927 منزلا بولاية كاليفورنيا حتى صباح اليوم، بعد أن تسبب إعصار القنبلة في هطول أمطار غزيرة على الولاية الأسبوع الماضي.

وحذر المسؤولون الأمريكيون من استمرار هطول الأمطار الغزيرة والرياح العاتية والثلوج وما ينتج عنها من فيضانات وانهيارات طينية وارتفاع سريع في الأنهار.. كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية من أن ولاية كاليفورنيا ستضرب بعواصف متواصلة طوال الأسبوع المقبل.

وكان ستة أشخاص على الأقل قد لقوا حتفهم منذ عطلة رأس السنة الجديدة نتيجة العاصفة، بحسب مصادر إعلامية أخرى، فيما كان حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم قد أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية الأسبوع الماضي.