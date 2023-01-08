اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 يناير 2023 10:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إعصار "القنبلة" يقطع الكهرباء عن 500 ألف منزل في كاليفورنيا الأمريكية

الأحد، 08 يناير 2023 09:00 م
إعصار "القنبلة" يقطع الكهرباء عن 500 ألف منزل في كاليفورنيا الأمريكية إعصار إيان - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية أن عاصفة إعصار القنبلة التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا الأمريكية تركت أكثر من 500 ألف منزل دون كهرباء حتى صباح اليوم الأحد.

ووفقا لموقع "باور أوتاجي" المختص بجمع وتسجيل بيانات انقطاع التيار المباشر من المرافق في جميع أنحاء العالم، فإن التيار الكهربائي انقطع عن حوالي 528 ألفا و927 منزلا بولاية كاليفورنيا حتى صباح اليوم، بعد أن تسبب إعصار القنبلة في هطول أمطار غزيرة على الولاية الأسبوع الماضي.

وحذر المسؤولون الأمريكيون من استمرار هطول الأمطار الغزيرة والرياح العاتية والثلوج وما ينتج عنها من فيضانات وانهيارات طينية وارتفاع سريع في الأنهار.. كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية من أن ولاية كاليفورنيا ستضرب بعواصف متواصلة طوال الأسبوع المقبل.

وكان ستة أشخاص على الأقل قد لقوا حتفهم منذ عطلة رأس السنة الجديدة نتيجة العاصفة، بحسب مصادر إعلامية أخرى، فيما كان حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم قد أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية الأسبوع الماضي.

 


إعصار

إعصار القنبلة

الكهرباء

كاليفورنيا

أمريكا



الموضوعات المتعلقة

مشهد مثير للدهشة.. أنثى حوت تلد أمام مركب سياح فى كاليفورنيا "فيديو"

الأحد، 08 يناير 2023 01:00 م

أهم أخبار العالم والعرب حتى الـ12.. بايدن يمنح أرفع وسام مدنى أمريكى لـ12 شخصا فى ذكرى اقتحام الكونجرس.. أطباء فرنسا يطالبون بزيادة أجورهم.. 60 ألف منزل فى كاليفورنيا بلا كهرباء.. وثوران بركان كيلويا فى هاواى

السبت، 07 يناير 2023 12:00 ص

عاصفة جديدة فى أمريكا.. 60 ألف منزل فى كاليفورنيا بلا كهرباء وطوارئ فى 10 ولايات

الجمعة، 06 يناير 2023 08:34 م

تعويضات التعقيم تربك حسابات كاليفورنيا.. استأصلوا أرحام النساء وعقموا الرجال

الجمعة، 06 يناير 2023 04:55 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة