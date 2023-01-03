عاصفة شتوية تنذر بتساقط ثلوج كثيفة بوسط الغرب الأمريكى وأعاصير بالجنوب

تتوقع خدمة الطقس الوطنية الأمريكية، الثلاثاء، تساقط ثلوج على السهول العظمى في الشمال وفي أعالي وسط غرب الولايات المتحدة على مدار الأربعاء، وأن العاصفة نفسها مهددة بأعاصير وعواصف رعدية شديدة فوق أجزاء من جنوب البلاد.



وأضافت أنه بعد تساقط ثلوج يصل ارتفاعها لنحو 30 سنتيمتراً فوق أجزاء من ولايتي نبراسكا وساوث داكوتا، تتحرك عاصفة شتوية قوية صوب الشرق وقد تتسبب في ثلوج بارتفاعات تتراوح بين 30 و45 سنتيمتراً فوق ولايتي ساوث داكوتا ومينيسوتا بجنوب البلاد.



وتسببت نفس العواصف في سقوط أمطار غزيرة واحتمالات حدوث أعاصير بطول‭‭ ‬‬وسط ساحل الخليج الأمريكي. وقالت الخدمة إن شمال ولاية مسيسبي رزح تحت وطأة إعصار، الثلاثاء، وتوجد احتمالية تساقط ثلوج "بحجم حبات البازلاء".



وبحسب شركة تتبع الرحلات الجوية فلايت أوير، فإن نحو 70 رحلة مقلعة من مطار مينابولس-سانت بول الدولي أُلغيت صباح الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتعطل الرحلات خلال فترة أكبر تساقط للثلوج حتى ظهر الخميس.



وقد تشهد كاليفورنيا فيضانات حينما تحل عاصفة أمطار غزيرة أخرى، الأربعاء والخميس، وأظهرت بيانات من موقع "باور أوتيدج دوت يو.إس" أن أكثر من 21 ألف منزل وشركة انقطعت عنها الكهرباء في وقت مبكر من الثلاثاء.