أطعمة لإنقاص الوزن يجب تناولها إذا كان عمرك أكثر من 50 عامًا

كتبت إيناس البنا

الشخص البالغ من العمر 50 عامًا ليس هو نفسه الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، وفقا لموقع " OnlyMyHealth"، عندما تصل إلى سن الخمسين، يمر جسمك بسلسلة من التغييرات المتناسقة.

يصبح التعافي أبطأ، وتقل كثافة العظام، وتتأثر نوعية الحياة، ولكن بغض النظر عن عمرك، لا يزال بإمكانك تحقيق جسم أحلامك باتباع نظام غذائي محدد.

أغذية فقدان الوزن لكبار السن



لذلك ، إذا كنت تتطلع إلى الحصول على اللياقة البدنية وتتساءل عن الأطعمة التي تتناولها ، فإليك 7 أطعمة ستجعل رحلة إنقاص وزنك أسهل.

الفاكهة

تعتبر الفاكهة أحد المصادر الطبيعية للسكر، وهي مثالية لبدء يومك بصحة جيدة، غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، والفواكه هي بديل مثالي لمكملات الفيتامينات المتعددة، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، تلعب الفاكهة دورًا حيويًا لأنها تجعلك ممتلئًا لفترة أطول بينما توفر لك أيضًا جميع العناصر الغذائية الدقيقة والمغذيات الكبيرة التي تتطلبها أجسامنا بمجرد بلوغ سن الخمسين.

البيض



البيض هو الخيار الأمثل لوجبة الإفطار لأنه أحد مصادر البروتين الطبيعية الأكثر تغذية ومثالية. تحتوي حصة البيض على أكثر من 6 جرامات من البروتين، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها جسم الإنسان، مثل الفيتامينات والمعادن، ثلاث إلى أربع بيضات كاملة مثالية ، لكن بياض البيض خيار رائع إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.

سموثي بروتين



عندما نسمع كلمة بروتين، نفكر على الفور في العضلات الكبيرة وكمال الأجسام. في الواقع، يعد البروتين أهم عنصر غذائي كبير يحتاجه الجسم يوميًا. على الرغم من ارتباط البروتين ببناء العضلات، إلا أن له أيضًا وظائف أخرى مثل التعافي السريع وفقدان الوزن، علاوة على ذلك ، بمجرد بلوغ سن الخمسين، يجب أن نزيد من استهلاكنا للبروتين لأنه يمكن أن يساعد في إبطاء عملية الشيخوخة ويساعد أيضًا في فقدان كتلة العضلات.

الحساء



الحساء من أكثر الأشياء التي يحبها الناس، خاصة في فصل الشتاء، هذه الأطعمة الشهية مثالية للتعامل مع الرغبة الشديدة وفقدان الوزن لأنها منخفضة للغاية في السعرات الحرارية، توفر وجبة الحساء ما يكفي من الألياف والبروتين ومضادات الأكسدة ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم يوميًا.

الشوفان

خفيف على المعدة وسهل الهضم ، يمكنك تناول الشوفان في أي وقت من اليوم، يحافظ الشوفان على شعورك بالشبع لفترة أطول لأنه مليء بالبروتين والألياف والكربوهيدرات المعقدة. بغض النظر عن هدفك، فقدان الوزن أو زيادة الوزن ، يساعد الشوفان في كليهما. يمكنك أيضًا زيادة مستويات مضادات الأكسدة عن طريق خلط الفواكه والمكسرات.

بطاطا حلوة



إذا كنت تبحث عن شيء يجعلك ممتلئًا لفترة أطول، فإن البطاطا الحلوة هي ما يجب أن تنغمس فيه، تساعد البطاطا الحلوة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المعقدة في إنقاص الوزن والتعافي، تعد القدرة على هضم الطعام أصعب مشكلة نواجهها بعد سن الخمسين، ويمكن أن تساعد البطاطا الحلوة في ذلك أيضًا.