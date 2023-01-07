مقتل شاب فى مشاجرة مع آخر بإحدى قرى سيدى سالم بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

لقى شاب مصرعه، في مشاجرة نشبت بين شخصين بسبب خلافات الجيرة، بعزبة الشيخة نفيسة التابعة للوحدة المحلية لقرية إصلاح شالما، بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، قام أحدهم بطعن الآخر بطعنة نافذة بالبطن والرقبة ليجري نقله إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، ومنها إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتوفى متأثرًا بإصابته داخل مستشفى كفر الشيخ العام، فيما جرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية الأمن بكفر الشيخ، يفيد بقيام ضباط مباحث مركز شرطة سيدي سالم، بفرض السيطرة الأمنية علي عزبة الشيخة نفيسة التابعة للوحدة المحلية لقرية إصلاح شالما، بمركز سيدي سالم، عقب نشوب مشاجرة بالقرية قام أحدهما بطعن الآخر بطعنة نافذة بالبطن والرقبة ليجري نقله إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، ومنها إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتوفي الشاب متأثرًا بإصابته داخل مستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من محضر جمع الاستدلالات بمركز شرطة سيدي سالم، أن الحادث نتج عنه مصرع " كرم عبد السلام محمد السيد البربري"، 36 عاما، مقيم بذات العنوان محل المشاجرة، توفي متأثرًا بإصابته بطعنات نافذة بالبطن والرقبة، وذلك نتيجة مشاجرة، وقعت بينه وبين "أ . ف . م . إ . ب"، مقيم بذات العنوان وذلك علي خلفية مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة.