محافظ كفر الشيخ يوجه برفع كفاءة النظافة وإنهاء مشكلة الصرف الصحى بالحمراوى

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عددا من القرى، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبحث مطالبهم، فتفقد قرى أبو طبل والحمراوى والقرضا، ووجه أيمن خلف، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، برفع كفاءة النظافة فى تلك القرى، مؤكداً أنه سيفقد تلك القرى مرة أخرى للتأكد من رفع كفاءة النظافة بها.

كما شدد محافظ كفر الشيخ، على شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بسرعة الانتهاء من الدفع النفقى وإنهاء مشكلة الصرف الصحى بالحمراوى، وأمهل مسئولى الشركة أسبوعا، حتى يوم الخميس المقبل، للانتهاء من تلك المشكلة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على كل رؤساء المدن والوحدات القروية، برفع كفاءة النظافة بها، مؤكداً أنه تلقى عدد من الشكاوى، ووجه بالاستجابة لها فوراً، وأنه سيتابع بنفسه تلك الأعمال، حفاظا على صحة المواطنين، والوصول لرضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

وكانت شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة ورفع المخلفات، ورفع كفاءة الإنارة، وتقليم الاشجار، وريها، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع على سلامة، رئيس مدينة مسير، أعمال رفع تراكمات القمامة من كافة الشوارع الفرعية والرئيسية كل فى نطاق الأحياء، إضافة إلى إصلاح وصيانة كشافات الإنارة العامة فى المدينة والتوابع، لرفع كفاءة الإنارة العامة وحسن سير وانتظام العمل بمدينة سيدى غازى وتوابعها.

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، برفع تراكمات القمامة وتفريغ الحاويات من الأحياء والشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة، وأسفرت عن رفع العشرات من أطنان القمامة والمخلفات والأتربة وتسوية الشوارع، باستخدام معدات مجلس المدينة ونقلها للمقلب العمومى بكوم حمامو، كما تابع حملة النظافة بقرية الحوة، ورفع وإزالة كافة المخلفات والمواد الصلبة من نقاط التجميع ونواتج التطهير على طريق «خاطر - البنابوة»، وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية، فى إطار النهوض بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق.

وتابع محمد حامد، رئيس مدينة سيدى غازى، أعمال رفع تراكمات القمامة من كافة الشوارع الفرعية والرئيسية كل فى نطاق الاحياء، إضافة إلى إصلاح وصيانة كشافات الإنارة العامة فى المدينة والتوابع، لرفع كفاءة الإنارة العامة وحسن سير وانتظام العمل بمدينة سيدى غازى وتوابعها.

كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام، واستمرار أعمال الردم والتسوية، وتمهيد وتجريف الطريق العام والمداخل والمخارج ورافد الطريق الدولى.

كما تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع جميع المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، وتابع أعمال رفع المخلفات بقرى مركز دسوق.



جولة محافظ كفر الشيخ بقر كفر الشيخ