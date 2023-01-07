محافظ سوهاج يزور مطرانيات البلينا وجرجا ويقدم التهاني بعيد الميلاد.. صور

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولته الميدانية لتهنئة الأخوة الأقباط بنطاق المحافظة، بزيارة مطرانيات البلينا وجرجا، وذلك لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، بحضور الأنبا ويصا مطران البلينا، والأنبا مرقوريوس مطران جرجا، ولفيف من الأباء والكهنة.

رافق المحافظ خلال تقديم التهنئة كل من اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد أحمد فتحي المستشار العسكري، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الامنية والتنفيذية، ومشايخ الأزهر والأوقاف.

وعبر مطارنة البلينا وجرجا عن سعادتهم بتلك الزيارة التي تتكرر دائما في الأعياد، مؤكدين على إرساء قيم التسامح والتواصل، موجهين الشكر للسيد المحافظ ومرافقيه على هذه الزيارة، ومشاعر المودة والمحبة التي تجمع أبناء الشعب السوهاجي.

كان اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، يرافقه اللواء مدير أمن سوهاج، ونائب المحافظ، قد زاروا اليوم الأحد، وعددا من رجال الأزهر والأوقاف والقيادات التنفيذية وعدد من النواب بالمحافظة، دار رعاية الأيتام بجمعية بيت الرحمة المسيحية، وذلك ضمن الجولة التى يقوم بها المسئولين لتقديم التهنئة بمناسبة العيد بكافة الكنائس والمطرانيات على مستوى المحافظة من طما شمال، وحتى البلينا جنوبًا وقام المحافظ ومدير الأمن ورجال الدين المسيحى والإسلامى، بتقديم الهدايا إلى 26 من نزلاء دار رعاية الأيتام بجمعية بيت الرحمة المسيحية، بالإضافة إلى تقديم علب حلوى وكسوة عيد ومبلغ مادى كعيدية.

كما قام مدير أمن سوهاج، بتوزيع عدد من الهدايا الخاصة بمديرية الأمن على الأطفال ببيت الرحمة، وتم تقديم التهنية لهم من قبل قيادات المديرية بمناسية العيد، وتقدم المسئولين بالدار بالشكر لمدير أمن سوهاج، على ما تم تنفيذه من أعمال تأمينية أثناء الإحتفالات.ومن جانبه أكد محافظ سوهاج، على عمق مشاعر الأخوة التى تربط بين عنصرى الشعب المصرى، حيث يسود المجتمع روح التسامح والمحبة، وأن الجميع شركاء فى هذا الوطن وأن الشعب المصرى لم ولن يعرف يوما فرقا بين مسلم ومسيحى، فجميعنا مصريون متحدون والتاريخ خير شاهد، ويتضح ذلك من خلال الحروب والثورات المصرية المجيدة التى خاضها الشعب المصرى.