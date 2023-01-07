محافظ بورسعيد يقدم التهنئة للأقباط بعيد الميلاد فى عدد من الكنائس.. صور

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، الكنيسة الإنجيلية، وكنيسة مارجرجس ببورسعيد، كما زار كنيسة مارى مرقص ببورفؤاد، وذلك لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، وقيادات الكنيسة ورجال الدين المسيحى.

شارك محافظ بورسعيد الأخوة المسيحيين مراسم الاحتفالات، مؤكداً أن هذه المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة فى كل المناسبات، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا فى خير وسلام.

أضاف محافظ بورسعيد، أن روح المحبة والتماسك والترابط التى تجمع بين جميع طوائف الشعب المصرى تتجلى فى أبهى صورة لها فى مصر، وتعطى المثل والقدوة فى التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء فى بنيان واحد، وأشار المحافظ إلى أن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى فى مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.