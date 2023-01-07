محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة بعيد الميلاد فى كنيسة السيدة العذراء بالخارجة

الوادي الجديد- فريق المحافظات

زار اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اليوم السبت، كنيسة السيدة العذراء بالخارجة؛ وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي الكنيسة وأهالي المحافظة من الأقباط، يرافقه مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد الزملوط خلال كلمته، على عمق الروابط التاريخية التي تربط بين نسيج الشعب المصري بمسلميه وأقباطه والتي أرسى ركائزها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. لافتًا إلى ما حققته المحافظة من انجازات في الجمهورية الجديدة بفضل القيادة الحكيمة وتضافر جهود أبناء المحافظة.

من جانبه، أعرب الأنبا أرسانيوس عن شكره وتقديره لمشاعر الود والمحبة التي تلقتها الكنيسه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن الكنيسة تصلي من أجل أن يحفظ الله الوطن من الأزمات والمحن وأن يعين قيادتها على تحقيق الرخاء للشعب المصري.

وكان نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات ترأس صلوات القداس الإلهي لعيد الميلاد المجيد من كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة أمس الجمعة، وشارك معه في الصلاة أباء الكنيسة وخورس الشمامسة وشعب الكنيسة .

وبدأ القداس بصلاة الأنبا ارسانيوس على «رفع الحمل» الذي يتضمن استعدادات طقس التناول عن طريق إعداد القربان الذي يرمز لجسد السيد المسيح والنبيذ المقدس الذي يرمز لدم المسيح.

وبعد القداس الإلهي التقي نيافته بعدد من أبناء قري الخارجة وقدم لهم التهئنة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وأخذ معهم الصور التذكارية، وسط أجواء احتفالية وانتشار أمنى مكثف من قوات الأمن، وفرضت تشديدات أمنية بمحيط كنيسة العذراء مريم بالخارجة لتأمين احتفال عيد الميلاد المجيد.