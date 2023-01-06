محافظ الوادى الجديد: الأوقاف تطلق مسابقة لحفظة القرآن بجوائز 200 ألف جنيه

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

أعلنت وزارة الأوقاف، عن تنظيم مسابقة لحفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة فى شهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وأوضح الزملوط أن هذه المسابقة تأتى نتاجا للتعاون المثمر بين الوزارة، والمحافظة فى مجال الدعوة وخدمة كتاب الله، مشيراَ إلى رصد جوائز بقيمة 200 ألف جنيه يتم منحها للفائزين فى إحتفالية ليلة القدر.

وسيتم الإعلان عن المسابقة من خلال مديرية الأوقاف بالمحافظة، وتُجرى امتحاناتها فى شهر شعبان القادم للمستويات التالية:

• المستوى الأول: المرحلة الابتدائية 7 أجزاء.

• المستوى الثانى: المرحلة الإعدادية 10 أجزاء.

• المستوى الثالث: المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم.

• المستوى الرابع: مفتوح للجميع فى القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم). كما تضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم الإلمام بالآداب العامة فى الإسلام.