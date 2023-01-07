محافظ المنوفية يعلن الموافقة على 58 مشروعا زراعيا وحيوانيا لتوفير فرص العمل

المنوفية - فريق المحافظات

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى الزراعية فى النهوض بالقطاع الزراعى وتنمية الثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أنه تم الموافقة على استخراج 35 ترخيص تشغيل لمزارع دواجن، ماشية، مناحل، مصانع، محلات، فضلا عن إجراء معاينات لـ 10 مشروعات زراعية وحيوانية تمهيداً للموافقة على استخراج تراخيص التشغيل اللازمة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم استخراج 23 تراخيص صوب زراعية، وكذا المرور على 4 آلاف و370 فدان حدائق فاكهة وخضروات بنطاق المحافظة للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التى تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة.

واستمراراً لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لزراعة محصول القمح لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة كونه أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة حفاظاً على الأمن الغذائى للمواطنين، أوضح وكيل وزارة الزراعة بأنه قد بلغ ما تم زراعته من محصول القمح خلال الموسم الزراعى الحالى ما يزيد عن 85 ألفا و603 أفدنة من محصول القمح بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم علاج 25 ألفا و230 فدانا زراعيا من القمح باستخدام المبيد الكيماوى تريجوس وجيروستار، مؤكدا استمرار المرور الميدانى على كافة المزارعين لتقديم الدعم اللازم لتحقيق أعلى معدلات إنتاج للمحصول.

وأكد محافظ المنوفية، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعى، والثروة الحيوانية باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، فضلا عن دعم الفلاح من خلال تقديم التسهيلات لإقامة العديد من المشروعات الزراعية وغيرها لتحقيق عائد للأسر الريفية وتحقيق التنمية المستدامة.