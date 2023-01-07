تحرير 181 محضرا تموينيا وضبط 25 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالمنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على استمرار الحملات التموينية المكثفة بمراكز ومدن وقرى المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لحماية المواطنين من التلاعب.

يأتى ذلك فى ضوء ما تقوم به محافظة المنوفية من مجهودات مضنية فى تشديد الرقابة الصارمة على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من ضبط الأسعار والتصدى لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار.

وأوضح محافظ المنوفية أنه تم تحرير 181 محضرا تموينيا متنوع خلال الحملات اليومية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المحاضر التى تم تحريرها خلال أعمال الحملات تنوعت ما بين 68 مخالفات مخابز، و113 مخالفات أسواق بنطاق المحافظة.

واضاف وكيل وزارة التموين، أنه تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل لتجارة السلع الغذائية بمركز قويسنا وضبط طن أرز مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمى، فضلا عن تحرير محضرين جنح بمركز السادات، أحدهما بناحية الأخماس ضد المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية.

وتابع وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على 5 طن عدس أحمر مجهول المصدر، والآخر بناحية الخطاطبة ضد المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية وضبط 25 طن اسمدة زراعية بدون مستندات دالة على مصدرها.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.