محافظ الدقهلية والقيادات الأمنية والتنفيذية يقدمان التهنئة للإخوة الأقباط بالكنائس

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم السبت القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية بديوان المحافظة، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد بالكنائس بمدينتى المنصورة وميت غمر، واستقبل المحافظ مدير أمن الدقهلية، وأعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة.

وقام محافظ الدقهلية ومرافقيه بزيارة عدد من الكنائس، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد، شملت "مطرانية الأقباط بشارع الثورة والكنيسة الإنجيلية بشارع الصيادين بالسكة الجديدة بمدينة المنصورة، ومطرانية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية بمدينة ميت غمر"، وكان فى استقبالهم نيافة الأنبا صليب اسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقيه والنائب البابوى لإبراشية المنصورة وتوابعها، والقمص بيشوى كامل وكيل مطرانية ميت غمر، والقس فيليب معزوز قسيس الكنيسة الإنجيلية بالمنصورة، والقمص سيرافيم وديع وكيل مطرانية الأقباط بالمنصورة، والقمص موسيس والقمص سيداروس سكرتير المطرانية.

وقال "المحافظ ": اتقدم بخالص تهانينا القلبية لشركاء الوطن بمناسبة عيدهم المجيد داعين الله عز وجل أن يمن على مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار وأن ويوحد صفوفنا ويحمى وطننا من كل مكروه وسوء، فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد " مختار"، أن الأديان جميعها رسالتها الأساسية الحب والسلام، مشيراً إلى أن المسلمين والأقباط فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام، وأنهم دائما كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية منذ فجر التاريخ.

وأشار المحافظ إلى أن مصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وستبقى منبعًا للسلام والمحبة والترابط، مؤكدًا على ضرورة توحيد الصف وتضافر كافة الجهود لنكون جميعًا يدًا واحدة من أجل نشر القيم السمحة التى قدمتها مصر وحضارتها العريقة للإنسانية بأسرها على مر العصور، والعمل على دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام.

ومن جانبهم أعرب رؤساء الكنائس والمطرانيات عن بالغ شكرهم لجميع المهنئين من قيادات المحافظة، وفى مقدمتهم محافظ الدقهلية، وأكدوا جميعا أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.