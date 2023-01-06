أقباط الدقهلية يتوافدون على الكنائس لأداء قداس عيد الميلاد.. والمسلمون يقدمون التهنئة

الدقهلية - فريق المحافظات

توافد الآلاف من الأقباط الأرثوذوكس ، على مختلف الكنائس والأديرة بمحافظة الدقهلية، لأداء قداس عيد الميلاد المجيد، وسط توافد من المسلمين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمشاركة الأقباط فرحتهم وتهنئتهم بالعيد.

وفي كاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل بمدينة المنصورة، شارك المئات من الاقباط فى أداء صلوات قداس ليلة عيد الميلاد المجيد، وسط دعوات بأن يحفظ الله مصر.

ترأس صلاة القداس القمص ساروفيم وديع، والقمص مينا فريد، والقس متى أسعد الصلوات، وبحضور كبير من الأقباط الذين يواظبون كل عام على حضور قداس عيد الميلاد، بحضور عدد من المسلمين، وممثلي القوى السياسية والأحزاب بالدقهلية.

ومن ناحية أخرى شهدت كنائس الدقهلية، إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة في محيط الكنائس، وعلى أبوابها للتأكد من شخصيات المشاركين بالاحتفالات .

وجرى وضع الحواجز الحديدية أمام الكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها، مع منع مرور السيارت والدراجات البخارية أمامها، فيما مشط رجال الحماية المدينة محيط الكنائس والاديرة والشوارع المؤدية إليها.

وشددت الأجهزة الأمنية، على ضرورة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أي خروج على القانون واتخاذ كل الإجراءات لتوفير الأمن والتأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.