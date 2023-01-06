اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 يناير 2023 12:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أقباط الدقهلية يتوافدون على الكنائس لأداء قداس عيد الميلاد.. والمسلمون يقدمون التهنئة

الجمعة، 06 يناير 2023 09:29 م
أقباط الدقهلية يتوافدون على الكنائس لأداء قداس عيد الميلاد.. والمسلمون يقدمون التهنئة قداس عيد الميلاد
الدقهلية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توافد الآلاف من الأقباط الأرثوذوكس، على مختلف الكنائس والأديرة بمحافظة الدقهلية، لأداء قداس عيد الميلاد المجيد، وسط توافد من المسلمين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمشاركة الأقباط فرحتهم وتهنئتهم بالعيد.
 
وفي كاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل بمدينة المنصورة، شارك المئات من الاقباط فى أداء صلوات قداس ليلة عيد الميلاد المجيد، وسط دعوات بأن يحفظ الله مصر.
 
ترأس صلاة القداس القمص ساروفيم وديع، والقمص مينا فريد، والقس متى أسعد الصلوات، وبحضور كبير من الأقباط الذين يواظبون كل عام على حضور قداس عيد الميلاد، بحضور عدد من المسلمين، وممثلي  القوى السياسية  والأحزاب بالدقهلية.
 
ومن ناحية أخرى شهدت كنائس الدقهلية، إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة في محيط الكنائس، وعلى أبوابها للتأكد من شخصيات المشاركين بالاحتفالات .
 
وجرى وضع الحواجز الحديدية أمام الكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها، مع منع مرور السيارت والدراجات البخارية أمامها، فيما مشط رجال الحماية المدينة محيط الكنائس والاديرة والشوارع المؤدية إليها.
 
وشددت الأجهزة الأمنية، على ضرورة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أي خروج على القانون واتخاذ كل الإجراءات لتوفير الأمن والتأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.
 
أقباط الدقهلية يتوافدون على الكنائس لأداء قداس عيد الميلاد (1)
أقباط الدقهلية يتوافدون على الكنائس لأداء قداس عيد الميلاد (1)

أقباط الدقهلية يتوافدون على الكنائس لأداء قداس عيد الميلاد (2)
أقباط الدقهلية يتوافدون على الكنائس لأداء قداس عيد الميلاد (2)

أقباط الدقهلية يتوافدون على الكنائس لأداء قداس عيد الميلاد (3)
أقباط الدقهلية يتوافدون على الكنائس لأداء قداس عيد الميلاد (3)

أقباط الدقهلية يتوافدون على الكنائس لأداء قداس عيد الميلاد (4)
أقباط الدقهلية يتوافدون على الكنائس لأداء قداس عيد الميلاد (4)

أقباط الدقهلية يتوافدون على الكنائس لأداء قداس عيد الميلاد (5)
أقباط الدقهلية يتوافدون على الكنائس لأداء قداس عيد الميلاد (5)

أقباط الدقهلية يتوافدون على الكنائس لأداء قداس عيد الميلاد (6)
أقباط الدقهلية يتوافدون على الكنائس لأداء قداس عيد الميلاد (6)

أقباط الدقهلية يتوافدون على الكنائس لأداء قداس عيد الميلاد (7)
أقباط الدقهلية يتوافدون على الكنائس لأداء قداس عيد الميلاد (7)

أقباط الدقهلية يتوافدون على الكنائس لأداء قداس عيد الميلاد (8)
أقباط الدقهلية يتوافدون على الكنائس لأداء قداس عيد الميلاد (8)

أقباط الدقهلية يتوافدون على الكنائس لأداء قداس عيد الميلاد (9)
أقباط الدقهلية يتوافدون على الكنائس لأداء قداس عيد الميلاد (9)
 

الدقهليه

احتفالات الأقباط بالعيد

كنائس الدقهليه

عيد الميلاد المجيد



الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس يستقبل الرئيس السيسي فى قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية.. الحاضرون يستقبلون الرئيس بالزغاريد وهتاف تحيا مصر ويلتقطون معه صورا سيلفى.. والرئيس يقطع كلمته ويرد على طفلة: أنا كمان بحبك

الجمعة، 06 يناير 2023 09:20 م

22 كنيسة بكفر الشيخ يؤدون صلاة قداس عيد الميلاد.. صور

الجمعة، 06 يناير 2023 09:09 م

أسقف الوادي الجديد يترأس صلوات القداس بكنيسة العذراء مريم بالخارجة.. صور

الجمعة، 06 يناير 2023 09:08 م

الرئيس السيسي يوقع على صورة لأحد الحاضرين بقداس عيد الميلاد المجيد

الجمعة، 06 يناير 2023 08:41 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة