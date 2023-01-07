عرض مصنع كرتون ومنزل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بعد حريق هائل في المنصورة

تفقدت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة، أعمال المعاينة على الطبيعة، لموقع مصنع الكرتون والمنزل المجاور للمصنع بقرية بلجاى، التابعة للوحدة المحلية بنقيطه، بعد نشوب حريق هائل بالمصنع ليلة أمس، وتمكن خلاله أجهزة الدفاع المدنى بالدقهلية، من السيطرة على الحريق، بعد احتراق كل محتويات المصنع، وامتداد النيران إلى المنزل المجاور له، وتم معاينة اثار الحريق، بمشاركة أحمد فتحى حجازى نائب رئيس المركز، والمهندس محى الدين البيلى مدير الإدارة الهندسية، وجهاز الإشراف الفنى.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لبيان مدى تأثر المبنى بعد الحريق، وإذ كان يصلح للعمل به مرة أخرى أم لا، بعد ظهور بعد التصدعات بالمبنى.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بالاهتمام ببناء الانسان وتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وانطلاقا من الحرص على الحفاظ على أرواح المواطنين، وتحقيق رضاهم وتوفير بيئة نظيفة لهم وحل مشاكلهم بأسرع وقت، وحفاظا على المظهر الحضارى لمدينة المنصورة والوحدات التابعة.

وبناء عليه قالت "المزين" أنه على الفور يتم توجيه فريق العمل التنفيذى لمواجهة أى أزمة طارئة.

يأتى ذلك انطلاقا من الحرص الدائم من رئاسة المركز لتحسين الصورة البصرية للمواطن وحل مشاكله فى أسرع وقت.

يذكر بأنه قد نشب حريق هائل داخل مصنع لإنتاج الكرتون، بناحية قرية بلجاى التابعة لمركز المنصورة، وعبر الفور تم استدعاء قوات الحماية المدنية، والتى قامت بالسيطرة على الحريق بعد عدة ساعات.