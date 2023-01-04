ضبط عدد من المخالفات وتجميع بطاقات داخل مخابز فى حملة تموينية بالدقهلية‎‎

قاد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، حملة مفاجأة على عدد من المخابز فى نطاق مركز ومدينة المنصورة.

وتأتى تلك الحملات بناءا على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتشديد الرقابة على المنشآت التموينية لضبط المخالفين.

وترأس وكيل وزارة التموين الحملة، يرافقه محمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية ناحية مركز المنصورة وعدد من مأمورى الضبط القضائى

وأسفرت جهود الحملة عن تحريرعدد 2 محضر تصرف فى إجمالى 38 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، تحرير 1 محضر تجميع 180 بطاقة تموينية ذكية، عدد 2 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، عدد 1محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية

وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة، مشددا على تكثيف متابعة سير عمل المنشآت التموينية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة على إنتاج الخبز المعروض للمواطنين والتأكد من التزام أصحاب المخابز بالمواصفات والأوزان القانونية وضبط المخالفين.