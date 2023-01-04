اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ضبط عدد من المخالفات وتجميع بطاقات داخل مخابز فى حملة تموينية بالدقهلية‎‎

الأربعاء، 04 يناير 2023 11:28 ص
ضبط عدد من المخالفات وتجميع بطاقات داخل مخابز فى حملة تموينية بالدقهلية‎‎ جانب من الحملة
الدقهلية _محمد الحبشي 

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قاد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، حملة مفاجأة على عدد من المخابز فى نطاق مركز ومدينة المنصورة.

 

وتأتى تلك الحملات بناءا على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتشديد الرقابة على المنشآت التموينية لضبط المخالفين.

 

وترأس وكيل وزارة التموين الحملة، يرافقه محمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية ناحية مركز المنصورة وعدد من مأمورى الضبط القضائى

 

 وأسفرت جهود الحملة عن تحريرعدد 2 محضر تصرف فى إجمالى 38 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، تحرير 1 محضر تجميع 180 بطاقة تموينية ذكية، عدد 2 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، عدد 1محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية

 

وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة، مشددا على تكثيف متابعة سير عمل المنشآت التموينية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة على إنتاج الخبز المعروض للمواطنين والتأكد من التزام أصحاب المخابز بالمواصفات والأوزان القانونية وضبط المخالفين.

أثناء حملة وكيل الوزارة علي عدد من المخابز
أثناء حملة وكيل الوزارة علي عدد من المخابز

التأكد من سلامه منظومة الخبز المدعم
التأكد من سلامه منظومة الخبز المدعم

تجميع بطاقات تموينيه بالمخالفه للقانون بأحد المحابز
تجميع بطاقات تموينيه بالمخالفه للقانون بأحد المحابز

جانب من فاعليات الحمله
جانب من فاعليات الحمله

حملة علي المخابز المدعمه
حملة علي المخابز المدعمه

 

 


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