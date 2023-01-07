وقال مكتب السوداني في بيان أذاعته قناة السومرية نيوز إن الأخير "أجرى زيارة إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب، وكان في استقباله رئيس الجهاز وعدد من قادته، ووضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري وقراءة سورة الفاتحة ترحماً على أرواح الشهداء، واستذكاراً لتضحياتهم التي عبدت الطريق للانتصار وإلحاق الهزيمة بعصابات داعش الإرهابية".



وترأس السوداني "اجتماعاً ضم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وآمري الوحدات فيه، واستمع إلى إيجاز عن عمل الجهاز والموقف الأمني في قاطع العمليات، واطّلع على خططه الأمنية في مجال مكافحة بقايا فلول داعش الإرهابية".



وهنّأ السوداني، الجيش العراقي بكل صنوفه في ذكرى تأسيسه، مشيداً "بتقديرٍ عالٍ بالتضحيات الجليلة لأبناء القوات المسلحة، وبسالة الجرحى الأبطال، كما أثنى على جهاز مكافحة الإرهاب، التشكيل العسكري المهم، الذي قارع الإرهاب، والمشهود له بالشجاعة والحرص والأداء".